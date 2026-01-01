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Cor 19:49
Giornata Mondiale della Terra a Fertilia
Arte, educazione e partecipazione al centro dell’evento del 22 aprile sul Lungomare Rovigno, nell’area retrostante l’ex Casa del Forno
Giornata Mondiale della Terra a Fertilia

FERTILIA – In occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), promossa dalle Nazioni Unite, la comunità di Fertilia sarà protagonista di un’importante iniziativa di arte pubblica e partecipazione collettiva, inserita nel programma culturale FertiliArt 2025–2050. Mercoledì 22 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00, sul Lungomare Rovigno, nell’area retrostante l’ex Casa del Forno, si terrà un evento dedicato all’opera “Il Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, simbolo internazionale di equilibrio tra natura e artificio, tra ambiente e società. L’iniziativa coinvolgerà circa 150 bambini e ragazzi delle scuole di Fertilia, accompagnati dalle loro insegnanti, in un’esperienza educativa e partecipativa che unisce arte contemporanea, sostenibilità e cittadinanza attiva.

I giovani partecipanti, dopo aver approfondito in classe i temi legati alla tutela del pianeta, porteranno il loro contributo concreto all’opera attraverso un’azione collettiva aperta anche alla cittadinanza. Il programma della mattinata si articolerà in diversi momenti simbolici: i bambini della scuola dell’infanzia apriranno l’evento con la recita della filastrocca “Promemoria” di Gianni Rodari all’interno dell’opera; gli alunni della scuola primaria posizioneranno, attorno ai tre cerchi che compongono la struttura, 17 cubi rappresentativi degli obiettivi dell’Agenda 2030; i ragazzi della scuola secondaria condivideranno riflessioni sui temi della sostenibilità e della responsabilità globale.

A partire dalle ore 11:00, tutti i partecipanti – studenti, docenti e cittadini – contribuiranno al continuo processo di realizzazione dell’opera, annodando nastri con la parola “PACE” e trasformando il Terzo Paradiso in un dispositivo vivo e in evoluzione. Durante la mattinata, dopo sono previsti i saluti istituzionali di Raffaella Sanna, Assessora alla Cultura, Innovazione e Conoscenza, e Raniero Selva, Assessore alla Tutela e Valorizzazione Ambientale del Comune di Alghero e gli interventi di Anna Sigurani, presidente del CCN Fertilia Città di Fondazione (ente attuatore), Stefano Govoni, ideatore e direttore artistico del programma FertiliArt 2025–2050, e Maria Gabriella Lay, ambasciatrice del Terzo Paradiso ed ex funzionaria ONU.

L’evento rappresenta un momento di forte valore simbolico e civico, in cui le nuove generazioni diventano protagoniste di un messaggio universale di pace, sostenibilità e responsabilità condivisa, in linea con i principi dell’Agenda 2030. «Il Terzo Paradiso non è un’opera da guardare, ma un processo da vivere: oggi sono i bambini a ricordarci che il futuro si costruisce insieme, a partire da gesti semplici e condivisi.» L’iniziativa è promossa dall’arch. Stefano Govoni in collaborazione con il CCN Fertilia Città di Fondazione e l’Ambasciata del Terzo Paradiso di Alghero, e si inserisce nel più ampio percorso di rigenerazione culturale e sociale avviato dal programma FertiliArt.
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