Cor 15:34 Alghero: nuovo Parco di via Tiziano Apre mercoledì la nuova area allestita con giochi inclusivi nel quartiere della Pietraia ad Alghero, allestito in sinergia con l’associazione “Il mio amico speciale”, che ha contribuito in maniera fattiva con la scelta di giochi, in collaborazione con l’associazione “Studio LiberaMente”



ALGHERO - La città e i suoi residenti salutano con piacere l'apertura della nuova area verde allestita in via Tiziano Vecellio, uno spazio pubblico completamente riqualificato. Si tratta in realtà di un progetto ideato e finanziato dalla scorsa amministrazione che l'attuale ha deciso di portare a compimento.



E' il frutto del lavoro sinergico tra gli uffici, lo studio di progettazione incaricato e l’associazione “Il mio amico speciale”, che ha contribuito in maniera fattiva con la scelta di giochi inclusivi, in collaborazione con l’associazione “Studio LiberaMente”. Nell’area sono stati inoltre installati pannelli in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), con pittogrammi pensati per facilitare la comunicazione e la comprensione degli spazi anche per bambini con bisogni comunicativi complessi.



«Prosegue così il nostro impegno nel creare spazi di socialità in tutti i quartieri, fondamentali per favorire occasioni di incontro tra le persone e per garantire a bambini e famiglie luoghi accessibili e accoglienti» le parole del sindaco Raimondo Cacciotto.