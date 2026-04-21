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Red 21:55
Itf Forte Village, poker azzurro in semifinale
En plein tricolore nelle semifinali del singolare maschile del quarto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione
Itf Forte Village, poker azzurro in semifinale

En plein tricolore nelle semifinali del singolare maschile del quarto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.
Sono quattro i tennisti italiani in corsa per il titolo maschile.
Nella parte alta del tabellone, si sfideranno la testa di serie numero 6 Francesco Forti (che ha regolato 6-2, 6-1 Lorenzo Angelini) e la numero 7 Manuel Mazza (che ha eliminato 3-6, 6-2, 6-4 in rimonta il russo Andrey Chepelev, numero 4).
Nella parte bassa, invece, in campo il numero 5 Federico Arnaboldi (7-5, 1-6, 6-1 sul qualificato elvetico Noah Lopez) e il numero 8 Giovanni Oradini (6-4, 6-1 sul numero 2 Tommaso Compagnucci).
Tre italiane sono ancora in corsa nel tabellone femminile, allineato ai quarti di finale: Laura Mair (che l'ha spuntata 6-3, 4-6, 6-3 su Isabella Maria Serban), la testa di serie numero 8 Vittoria Paganetti (che ha superato 6-2, 7-6 la spagnola Charo Esquiva Banuls) affronterà la qualificata Gaia Maduzzi (6-0, 6-3 alla qualificata serba Luna Vujovic).

Nella foto (di Antonio Burruni): Manuel Mazza
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