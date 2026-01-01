S.A. 11:21 Si accende la Festa di San Marco a Fertilia Fertilia accende la primavera: arrivano Paolo Noise, Relight Orchestra e “Tieni il Tempo” per tre giorni di grande spettacolo dal 24 al 26 aprile



ALGHERO – Dal 24 al 26 aprile torna la Festa di San Marco, uno degli appuntamenti più attesi della primavera, capace di trasformare Fertilia in un grande palcoscenico a cielo aperto. Tre giorni di eventi tra musica, spettacolo, intrattenimento e iniziative sul mare, pensati per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Protagonisti dell’edizione 2026 saranno grandi nomi dell’intrattenimento e della musica live. Tra questi spicca Paolo Noise, storico volto e voce de “Lo Zoo di 105”, uno dei programmi radiofonici più seguiti d’Italia, noto per il suo stile irriverente, l’energia sul palco e la capacità di coinvolgere il pubblico in show ad alto impatto. Accanto a lui la Relight Orchestra, formazione capace di unire potenza orchestrale e sonorità moderne, con uno spettacolo che fonde musica live, elettronica e performance scenica, conquistando negli anni piazze e festival. A chiudere il weekend sarà anche “Tieni il Tempo”, tribute band dedicata a Max Pezzali e agli 883, pronta a far cantare il pubblico con alcune delle hit più amate della musica italiana.



La manifestazione prenderà il via venerdì 24 aprile nel pomeriggio, con l’apertura dei mercatini e degli spazi espositivi a partire dalle ore 16:00, che animeranno il centro cittadino per tutta la durata dell’evento. Dalle 18:30 la musica entrerà nel vivo con live e DJ set che vedranno protagonisti I Tremendi, Gabry DJ e, come special guest, Paolo Noise, per una serata d’esordio energica e coinvolgente. Il momento centrale sarà sabato 25 aprile, una giornata ricca di appuntamenti fin dal mattino: dalle ore 10:00 riapriranno i mercatini insieme al raduno di auto storiche – Memorial Giuseppe Santandrea – mentre in tarda mattinata il programma proseguirà con attività sul mare e iniziative diffuse. Nel corso della giornata spazio anche all’esposizione motociclistica a cura del Motoclub Rebotteris e al concerto della scuola di musica “La Chitarreria” di Antonio Fortunato, previsto nel pomeriggio. Dalle 19:00 la scena sarà tutta per la musica dal vivo: sul palco saliranno gli Animali di Zona, tribute band dei Litfiba, seguiti dall’atteso show della Relight Orchestra con Mark Lanzetta e Robert.Eno, fino al DJ set conclusivo di DJ Diva.



Domenica 26 aprile sarà dedicata alla partecipazione della comunità e alle attività legate al mare. La giornata si aprirà alle 9:30 con un progetto sensoriale curato dalla scuola media di Fertilia, seguito dall’apertura dei mercatini alle 10:00 e dai saggi musicali degli studenti alle 11:00. A partire dalle 12:00 il pubblico potrà godersi il DJ set di Daniele DJ, mentre il mare farà da protagonista con la regata velica “Trofeo San Marco”, organizzata dal Circolo del Mare di Fertilia. Nel pomeriggio, alle 15:00, spazio a uno degli eventi più attesi e caratteristici: la regata delle vasche da bagno, realizzata in collaborazione con l’Associazione Goliardica Turritana, simbolo dello spirito creativo e partecipativo della manifestazione. La festa si concluderà in grande stile dalle 20:00 con il concerto della band Volume 2 e lo show degli special guest “Tieni il Tempo”, che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale tra le hit senza tempo degli 883 e di Max Pezzali.