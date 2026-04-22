S.A. 19:07 Al Conservatorio Piero Rotolo e il Talos Quintet Martedì 28 aprile alle 20.30 al Conservatorio di Sassari è in programma un nuovo appuntamento con la rassegna concertistica "Concerti di primavera”, organizzata dall’Associazione Ellipsis. Sul palcoscenico della sala Sassu salirà il pianista Piero Rotolo con il Talos Quintet per “I like Mozart!”



SASSARI - La grande musica di Mozart sarà ancora protagonista nel prossimo appuntamento con i Concerti di primavera, organizzati a Sassari dall’Associazione culturale Ellipsis. Dopo il successo del Quartetto Goffriller, il genio di Salisburgo torna nella sala Sassu del Conservatorio Canepa martedì 28 aprile alle 20.30 grazie al quintetto d’archi Talos Quintet e al pianista Piero Rotolo. Del grande Mozart saranno eseguiti il Divertimento per archi n. 3 in fa maggiore K138 e il Concerto n. 21 in do maggiore KV467. Il primo, composto nel 1772, quando l’autore aveva soltanto 16 anni, fa parte dei tre Divertimenti per archi che segnano il passaggio verso una maturità artistica del giovane Mozart, destinata in origine a un ascolto piacevole, nelle corti nobiliari, nei giardini o in sale da concerto ma comunque all’intrattenimento; risalta per la scorrevolezza della sua melodia, ispirata in particolare ai maestri italiani.



Il Concerto scritto per pianoforte e archi datato 1785, che sarà eseguito a Sassari per formazione da camera, è tra i più noti del compositore, in particolare il secondo dei tre movimenti, l’Andante, il più intimista e lirico, paragonato da alcuni critici ai Notturni di Chopin. Piero Rotolo, pianista, ha vinto oltre venti concorsi nazionali e internazionali, tenendo concerti in Italia e all’estero, esibendosi regolarmente a New York in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura. Ha suonato in prestigiose sedi, anche come solista con orchestra, e partecipato a incisioni discografiche. È inoltre docente di Pianoforte al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli. Il Talos Quintet è formato da strumentisti diplomati al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari: Alfonso Mastrapasqua e Ida Ninni (violini), Francesco Capuano (viola), Fabio De Leonardis (violoncello) e Giuseppe Lillo (contrabbasso).



Il Quintetto svolge attività concertistica e didattica e i suoi componenti, perfezionati con docenti di fama, hanno collaborato, anche in qualità di prime parti, con diverse orchestre nei maggiori teatri italiani ed esteri, partecipando a importanti festival internazionali in Europa, America, Africa, Asia.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito www.ellipsismusica.it oppure all’ingresso della sala Sassu a partire dalle ore 18 nel giorno del concerto. Sono previste agevolazioni per gli iscritti al Conservatorio, all’Accademia di Belle Arti, all’Università di Sassari, al Liceo musicale “Azuni” e per i borsisti ERSU. La rassegna è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Sassari, in collaborazione con il Conservatorio Canepa.