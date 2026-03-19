Cor 15:06 Rotelli: bene Piano Città per Sassari Lo afferma il commissario di Fratelli d’Italia Sassari in relazione alla sottoscrizione dell’intesa che ringrazio il direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme, per l’attenzione rivolta alla città di Sassari e per aver coinvolto le realtà del territorio, quali la Città metropolitana, la Prefettura e l’Università



SASSARI - «Esprimo soddisfazione per la sottoscrizione del Piano Città degli immobili pubblici di Sassari, un accordo istituzionale volto a pianificare in modo integrato gli interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, promuovendo una rigenerazione urbana sostenibile, in linea con le esigenze dei territori e generando valore economico, sociale, ambientale e culturale». Lo afferma il commissario di Fratelli d’Italia Sassari in relazione alla sottoscrizione dell’intesa.



«Ringrazio il direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme, per l’attenzione rivolta alla città di Sassari e per aver coinvolto le realtà del territorio, quali la Città metropolitana, la Prefettura e l’Università. Un ringraziamento particolare alla sottosegretaria al Mef, Lucia Albano, che conferma la volontà del Governo di riqualificare importanti complessi pubblici di grande valore».



Come presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera – conclude Rotelli – confermo piena disponibilità a collaborare per il raggiungimento di questo obiettivo, ricordando che il recupero degli immobili esistenti rappresenta una scelta strategica anche sotto il profilo ambientale, poiché consente di evitare nuovo consumo di suolo e di non sottrarre neanche un metro quadrato in più al territorio.