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Red 22:14
Itf Forte Village, finale maschile tutta tricolore
Saranno Francesco Forti e Federico Arnaboldi a contendersi il titolo del singolare maschile del quarto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione
Itf Forte Village, finale maschile tutta tricolore

Saranno Francesco Forti e Federico Arnaboldi a contendersi il titolo del singolare maschile del quarto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. Forti, accreditato della sesta testa di serie, ha battuto 6-3, 6-4 il numero 7 Manuel Mazza, mentre il numero 5 Arnaboldi ha regolato con un doppio 6-2 il numero 8 Giovanni Oradini.

E, a proposito di doppio, il trofeo è andato a Forti e Lorenzo Rottoli che, in una finale tutta tricolore, hanno superato 6-1, 6-4 Mazza e Tommaso Compagnucci. Nel singolare femminile, la qualificata Gaia Maduzzi batte con un doppio 6-3 la numero 8 del torneo Vittoria Paganetti e in semifinale se la vedrà con la croata Tara Wuerth, numero 2.

Sconfitta per Laura Mair, 6-1, 6-3 dalla serba Natalija Senic, numero 6 del tabellone. In doppio, la finale vedrà Enola Chiesa e la tedesca Joelle Lilly Sophie Steur affronteranno la finlandese Laura Hietaranta e la francese Tiphanie Lemaitre.

Nelle foto (di Antonio Burruni): Francesco Forti
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