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Cor 19:00
Palacongressi, aree esterne all´Alghero Bike
Le cosiddette aree “A” e “B”, incluso un vano tecnico, dell´area esterna del Palazzo dei Congressi di Alghero in concessione per i prossimi quattro anni all´Alghero Bike: così ha deciso la Giunta comunale alla presenza di tutti gli assessori
Palacongressi, aree esterne all´Alghero Bike

ALGHERO - Va all'Alghero Bike una porzione del compendio del Palacongressi con la formula del comodato d'uso gratuito (previa convenzione) per i prossimi quattro anni. Così ha deliberato la Giunta comunale al completo, lo scorso 24 marzo 2026. Nella disponibilità del sodalizio sportivo algherese rientreranno le cosiddette aree “A” e “B”, incluso un vano tecnico. Rimangono invece nella piena disponibilità del Comune di Alghero l’anfiteatro (dove vengono svolti i concerti estivi), il parcheggio e le altre aree di servizio presenti.

La scelta della Giunta Cacciotto di sbloccare l'area del Palacongressi mediate l'assegnazione diretta alla società ciclistica che ne ha fatto regolare richiesta, segna una vera e propria svolta nella gestione degli spazi pubblici comunali e del discusso compendio immobiliare alle porte di Fertilia in particolare. Non è escluso, infatti, che anche altre società possano così concorrere alla gestione dei tanti spazi comunali ad oggi poco o per nulla valorizzati, garantendo cura e pulizia dei luoghi, con attività a favore della collettività.

Foto d'archivio
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