S.A. 11:51 A Tanca Regia 280 iscritti al Trofeo Asvi Il via venerdì alle 8.15 con i percorsi addestrativi, a seguire le tre gare a fasi consecutive delle categorie 130, 120 e 115. Sabato e domenica le altre competizioni. In tutto le prove sono 33



ABBASANTA - Secondo weekend dedicato al salto ostacoli che andrà in scena da venerdì a domenica nell'impianto di Tanca Regia, ad Abbasanta. Ben 280 gli iscritti, numero record che testimonia della crescita del comparto. I binomi si confronteranno nelle diverse gare e specialità seguendo la suddivisione del Trofeo Asvi, organizzato dall'agenzia regionale di sviluppo e valorizzazione ippica, creato proprio per far crescere e migliorare i cavalli nati e allevati in sardegna. Si va dai cavalli di 4 anni per proseguire con quelli di 5, 6 e 7 anni e oltre, mentre il Gran Premio C140 a due manche che si disputa domenica è riservato ai cavalli di almeno 8 anni.



Il via venerdì alle 8.15 con i percorsi addestrativi, a seguire le tre gare a fasi consecutive delle categorie 130, 120 e 115. Sabato e domenica le altre competizioni. In tutto le prove sono 33.

Nella 1^ tappa il Gran Premio a due manches è stato un appassionante testa a testa tra gli unici due binomi che hanno fatto sempre percorso netto. Ha prevalso Piero Pala sul grigio tedesco Zweitschrift che è stato più rapido di poco più di un secondo e mezzo rispetto ad Antonio Meloni su Vadir.



Il binomio Meloni-Vadir ha vinto la classifica per i cavalli di 8 anni e oltre del Trofeo Asvi. Percorso netto nella C135 per 7 anni Asvi per Darezzo, ben condotto da Giovanni Carboni. Anche nei 6 anni Asvi c'è stato un vincitore senza penalità: Marco Arca in sella ad Eldorado Blue. Sono stati 10 gli ex equo con percorso netto nella Categoria di precisione dei 5 anni Asvi. Addirittura 23 i binomi che hanno chiuso senza errori il percorso della categoria di precisione per i 4 anni Asvi.