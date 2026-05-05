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S.A. 13:09
Sant Joan de la porta Llatina: eventi ad Alghero
Proseguono oggi e domani ad Alghero le celebrazioni della V edizione moderna di Sant Joan de la Porta Llatina: il programma
Sant Joan de la porta Llatina: eventi ad Alghero

ALGHERO - Dopo l’arrivo in città, ieri, del Correllengua Agermanat e la celebrazione della tradizionale cerimonia dedicata al Santo, oggi e domani continuano le attività per la quinta edizione moderna di Sant Joan de la porta Llatina. In programma: presentazioni di libri, dialoghi e un concerto che mettono al centro la lingua e l’identità. Oggi, mercoledì 6 maggio, l’appuntamento è alle ore 18.30 in Biblioteca Catalana (Via Ardoino, 44-48) per la presentazione dei libri Nació i Estat e Paraules de President di Josep Vicenç Mestre Nogué. Dialogherà con l’autore Quim Torra, presidente emerito de la Generalitat de Catalunya. A seguire, un dialogo tra il presidente Torra e Pere Lluís Alvau, presentato da Carlo Sechi, direttore de l’Obra Cultural de l’Alguer.

La seconda giornata di attività si concluderà con il concerto RockAlguer del CantAlguer che si terra alle ore 21 al ristorante Poco Loco (Via Gramsci, 8) e che vedrà le esibizioni dei due gruppi vincitori della prima (2022) e della quarta (2025) edizione del CantAlguer, il concorso per giovani cantautori algheresi: Arbre del Peix e Lo Maquini. La serata è a ingresso libero. Domani, giovedì 7 maggio, la programmazione di Sant Joan de la Porta Llatina 2026 si chiuderà ufficialmente con la presentazione del libro La llengua de la nostàlgia.

Els imaginaris sociolingüístics de l’Alguer di Ivan Solivellas, frutto di una ricerca sociolinguistica realizzata intervistando diversi gruppi di algheresi catalanoparlanti. L’appuntamento è alle 18.30 in Biblioteca Catalana, dove Mauro Mulas, delegato della Plataforma per la Llengua ad Alghero, dialogherà con l’autore. Sant Joan de la Porta Llatina è una manifestazione organizzata da Plataforma per la Llengua e Obra Cultural de l’Alguer, e riceve il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e dell’Ufficio di Alghero della Delegazione della Generalitat de Catalunya in Italia.
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