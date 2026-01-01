S.A. 12:44 Il 30 aprile libri, musica e Notte Bianca a Sassari Strada chiusa al traffico, negozi aperti e raccolta solidale: una serata che unisce comunità, commercio e attenzione ai più piccoli. Appuntamento il 30 aprile in via Cavour



ALGHERO - Una strada che si trasforma, un gesto semplice che diventa collettivo: giovedì 30 aprile 2026 via Cavour sarà punto di riferimento e motore di una doppia iniziativa capace di mettere insieme solidarietà e vivacità urbana, con una "Notte Bianca" con preziosa dedicata all’infanzia. Dalle 20 alle 24 infarti la via sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Cagliari e via Carlo Alberto, lasciando spazio a musica all’aperto, passeggiate e attività aperte lungo tutto il percorso. A immaginare e realizzare il tutto alcuni degli operatori commerciali che si "affacciano" sulla storica direttrice cittadina come D’Alessandro Boutique, La Strega, Illusione Ottica, Gelateria Bosisio, Outlaw, Il Quirinale e la libreria Giunti al Punto, che animeranno la serata con accoglienza, intrattenimento e iniziative dedicate.



I negozi resteranno aperti sino alle 23 - Illusione Ottica, Gelateria Bosisio, Outlaw, La Strega e Giunti al Punto - mentre Il Quirinale e D’Alessandro Boutique proseguiranno fino alle 24 accompagnando il pubblico fino alla fine della serata. A rendere ancora più coinvolgente il tutto, l’estrazione di premi messi in palio dalle attività aderenti: per partecipare sarà sufficiente effettuare una consumazione nell’area beverage e conservare lo scontrino. Al centro della serata anche l’iniziativa solidale "Aiutaci a crescere, regalaci un libro", promossa in collaborazione con Giunti al Punto: sarà possibile acquistare libri da destinade ai reparti pediatrici dell’Ospedale di Sassari e alle biblioteche scolastiche, contribuendo a portare lettura, immaginazione e conforto nei luoghi dedicati ai più piccoli.



Un gesto semplice, ma capace di lasciare un segno concreto, perché ogni libro donato è un’opportunità in più per crescere. Colonna sonora alla Notte Bianca sarà il DJ set di Samuele Marras - in programma dalle 19 alle 24 - una "coccola" ulteriore pensata per permettere a cittadini e visitatori di vivere una serata in pieno centro ma in modo nuovo, aperto e condiviso. Il 30 aprile via Cavour sarà spazio di comunità: tra luci, musica e solidarietà Sassari si ritroverà pronta a raccontarsi.