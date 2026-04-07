S.A. 13:05 Variante Calich ancora chiusa

Dieci mesi di lavori e disagi La strada statale che collega Alghero a Fertilia è interdetta per lavori da luglio dello scorso anno. Con gravi problemi legati alla viabilità soprattutto lungo la vecchia arteria verso lo scalo



ALGHERO - Non si spengono le proteste ad Alghero per la chiusura prolungata della Variante del Calich. La strada statale che collega Alghero a Fertilia è interdetta per lavori da luglio dello scorso anno. Gli interventi prevedevano la demolizione e ricostruzione del viadotto "Calich I", al km 0+780 ma, nonostante gli annunci, dopo quasi un anno la strada non è stata ancora riaperta. Con gravi problemi legati alla viabilità soprattutto lungo la vecchia arteria verso lo scalo, che a seguito della chiusura di un tratto della Variante, si trova ad accogliere un via vai continuo di bus e mezzi di vario tipo. Nei mesi invernali non è stata adeguatamente sistemata, ne la pavimentazione ne il bordo strada. Con la stagione turistica alle porte e un traffico che è notevolmente cresciuto nelle ultime settimane a seguito della riattivazione dei voli, si teme per un'altra estate di disagi e di incidenti stradali.