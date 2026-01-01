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Cor 20:17
Pasqua sicura: 5 arresti e 1848 controlli
Nel corso delle attività condotte, sono state complessivamente identificate 1848 persone e sottoposti a verifica 1184 mezzi: 9 contestazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica, con il conseguente ritiro immediato di 5 patenti di guida e il sequestro di 8 veicoli
Pasqua sicura: 5 arresti e 1848 controlli

SASSARI - In occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta, i Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari hanno attuato un articolato piano di controllo del territorio finalizzato a garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati in genere. Il dispositivo è stato dispiegato capillarmente su tutto il territorio provinciale per monitorare i principali snodi viari e le località a maggiore afflusso turistico e ha visto l'impiego complessivo di 600 militari e 277 mezzi.

Nel corso delle attività condotte, sono state complessivamente identificate 1848 persone e sottoposti a verifica 1184 mezzi. L’intensificazione della vigilanza ha consentito l’arresto di 5 persone e il deferimento in stato di libertà di ulteriori 8 soggetti per diverse fattispecie di reato. Durante le attività di perquisizione e ispezione, i militari dell’Arma hanno inoltre rinvenuto e sottoposto a sequestro 2 armi.

Particolare attenzione è stata poi rivolta alla sicurezza stradale per prevenire l’incidentalità legata ai flussi di traffico festivi. In tale ambito, sono state elevate 48 contravvenzioni per violazioni di vario tipo alle norme del Codice della Strada. Nello specifico, i controlli mirati hanno permesso di procedere a 9 contestazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica, con il conseguente ritiro immediato di 5 patenti di guida e il sequestro di 8 veicoli. L’impegno dell’Arma sul territorio ha riguardato anche il supporto diretto alla cittadinanza: i militari sono intervenuti per il rilievo di 11 incidenti stradali e hanno effettuato 8 interventi per soccorso a persone in difficoltà.
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