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Cor 13:01
Toponomastica: nuove intitolazioni ad Alghero
La Giunta intitola il parco Caragol a Marta Corbia e uno spazio al Dott. Antonio Silanos. Ridefinite le nominazioni delle vie a Monte Carru
Toponomastica: nuove intitolazioni ad Alghero

ALGHERO - La Commissione Toponomastica diretta dal presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi (nella foto) ha definito alcuni indirizzi che la Giunta ha formalizzato con la delibera n. 44 del 24 marzo scorso. Il parco Caragol, il nuovo spazio verde realizzato all’interno del quartiere, inaugurato il 2 agosto 2025, è stato intitolato a Marta Corbia, la bambina algherese scomparsa prematuramente nel 2022 a causa di una grave malattia. Dopo la sua scomparsa è nata una associazione denominata “In ricordo di Marta” che organizza e promuove raccolte fondi a copi benefici per l’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma e portata avanti in Sardegna dai genitori della bambina. Lo spazio in via Petrarca, in prossimità dell’incrocio con il Lungomare Dante, è intitolato al Dott. Antonio Silanos, primo medico condotto della Città di Alghero e primo Presidente dell’Istituto Musicale G. Verdi, uomo di grande preparazione scientifica, riconosciuto con attestati di stima da varie Università italiane. A Monte Carru, infine, nella omonima zona di lottizzazione, sono state intitolate le Vie Monte Carru, Cabirol, Dragonada, Punta Giglio, Bramassa.
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