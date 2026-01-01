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Cor 13:42
Vanni Rocca: mostra alla Torre Sulis
Il ciclo pittorico «Siamo Canne al Vento» dell’artista sardo Vanni Rocca sarà allestita presso Torre Sulis ad Alghero, lo spazio espositivo circolare all´interno della torre spagnola affacciata sul mare, dal 29 maggio all´8 giugno 2026
Vanni Rocca: mostra alla Torre Sulis

ALGHERO — Dopo le tappe di Nuoro, dove il progetto ha debuttato a novembre 2025 in occasione di Magie d'Inverno, e di Bolotana presso Villa Piercy, il ciclo pittorico «Siamo Canne al Vento» dell’artista sardo Vanni Rocca arriva per la prima volta ad Alghero. La mostra sarà allestita presso Torre Sulis, lo spazio espositivo circolare all'interno della torre spagnola affacciata sul mare, dal 29 maggio all'8 giugno 2026.

Il progetto — il primo ciclo pittorico mai dedicato a un romanzo di Grazia Deledda — è composto da nove grandi tele a olio che traducono in pittura i volti, i luoghi e le atmosfere del capolavoro deleddiano del 1913, esattamente 100 anni dopo la vittoria del Premio Nobel per la Letteratura da parte della scrittrice. Dopo essere stato oggetto di un servizio dedicato di Linea Verde su RaiUno nel gennaio 2026, il ciclo è in viaggio attraverso la Sardegna come restituzione culturale a un intero popolo.

Accanto al ciclo deleddiano, la mostra di Alghero presenterà nuove opere dell'artista dedicate all’abito tradizionale sardo — un filone di ricerca storico nel lavoro di Rocca, che da sempre racconta l'identità isolana attraverso i volti di chi indossa la tradizione. «Ho scelto di creare opere che fossero una restituzione culturale, patrimonio di un intero popolo. Ad Alghero sarò presente tutti i giorni della mostra, mattina e sera, per accompagnare ogni visitatore in questo percorso che deve essere raccontato e vissuto.»

La mostra è realizzata con il patrocinio della Fondazione Alghero. Il calendario di apertura è continuativo: tutti i giorni dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00. L'ingresso è libero. Vanni Rocca e Sabrina Porcu saranno presenti per l'intera durata della mostra e accompagneranno i visitatori nel racconto del progetto. Dopo Alghero, il ciclo «Siamo Canne al Vento» proseguirà il proprio itinerario attraverso la Sardegna con tappe in via di definizione, in un percorso che mira a portare l'omaggio pittorico a Deledda nei luoghi più rappresentativi dell'isola.
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