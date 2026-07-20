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Cor 11:27
FdI, due algheresi nel coordinamento provinciale
Fratelli d’Italia Alghero rivolge i migliori auguri di buon lavoro a Sandro Mura, sindaco di Padria e membro della Direzione nazionale del partito, eletto nuovo coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia nel congresso del 18 luglio
<i>FdI, </i>due algheresi nel coordinamento provinciale

ALGHERO - «L’elezione di Sandro Mura, avvenuta attraverso una mozione unitaria, rappresenta un segnale importante per tutto il partito – dichiara Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia Alghero –. Fratelli d’Italia si ritrova unito attorno a una figura di esperienza, principi, equilibrio e grande capacità di sintesi, chiamata ora a guidare una fase di ulteriore crescita e radicamento nel territorio». Da Alghero arrivano anche gli auguri di buon lavoro a Pino Cardi e Alessio Auriemma, che entrano a far parte del coordinamento provinciale, e ad Andrea Salis, indicato quale membro del collegio dei probiviri.

«Mi complimento con Pino, Alessio e Andrea – prosegue Cocco – per il riconoscimento ricevuto e per il lavoro politico svolto in questi anni. Per Alghero è un risultato importante: due rappresentanti entrano nel coordinamento territoriale del partito, confermando il peso crescente della nostra comunità politica algherese». Per Fratelli d’Italia Alghero «questo risultato è il frutto di un percorso serio, costruito con presenza, militanza, attività politica e partecipazione. Il partito cresce nei numeri, nei tesserati e nelle iniziative, anche grazie al lavoro della sua organizzazione giovanile, Gioventù Nazionale, sempre più attiva in città».

«Fratelli d’Italia è una comunità politica fondata su idee, principi e contenuti: dove amministra dimostra di saper ottenere risultati, dove è all’opposizione mantiene una postura concreta, attenta e costruttiva». «Un ringraziamento particolare va a Mauro Rotelli, figlio di Alghero e punto di riferimento nazionale, per il lavoro svolto nella fase commissariale. Con Barbara Polo alla Camera, Francesca Masala in Consiglio regionale e una classe dirigente sempre più radicata, Fratelli d’Italia rafforza la propria presenza al servizio del territorio».
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