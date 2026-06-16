G.M.Z. 11:00

«Di Nolfo e Israele, posizione surreale»

Voli turistici da Israele ad Alghero, Tedde, Peru, Bardino e Ansini (Gruppo Forza Italia): «da Di Nolfo una sortita propagandistica e antisemita. Si occupi dei problemi reali di Alghero e della Sardegna»

ALGHERO – «L’ultima uscita pubblica del consigliere regionale algherese Di Nolfo certifica, ancora una volta, la sua scarsa attenzione riservata alle questioni concrete che riguardano Alghero e la Sardegna e che quotidianamente vengono affrontate in Consiglio regionale. Pur di ritagliarsi un momento di effimera notorietà, sceglie di intervenire su una materia che esula completamente dalle sue competenze, chiedendo all’Enac e alla Sogeaal di bloccare i voli provenienti da Israele e destinati ad Alghero. Una presa di posizione ai limiti del surreale, che appare più orientata alla ricerca di qualche titolo di giornale che alla soluzione dei problemi dei cittadini» . Così Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, consiglieri comunali del Gruppo Forza Italia di Alghero.





«È noto - sottolineano - che decisioni di questo tipo spettano allo Stato e al Governo nazionale, non certo all’ENAC o alla dirigenza della Sogeaal, impropriamente chiamate in causa dal consigliere regionale. Così come è evidente che la mozione approvata dal Consiglio regionale, oggi sventolata dall’esponente politico come fosse una norma cogente, non produce alcun effetto giuridico e non può in alcun modo determinare la sospensione di voli civili regolarmente autorizzati. Mentre Alghero attende risposte su sanità, infrastrutture, trasporti, sviluppo economico e continuità territoriale, Di Nolfo preferisce cimentarsi in iniziative ideologiche prive di qualsiasi possibilità di concreta attuazione, che finiscono per colpire indiscriminatamente cittadini e turisti israeliani e che assumono una connotazione oggettivamente discriminatoria e antisemita. Bene farebbe, invece, a utilizzare il proprio ruolo istituzionale per affrontare uno dei problemi che più penalizzano i cittadini sardi e il comparto turistico: il costo eccessivo dei collegamenti aerei da e per l’isola. Sarebbe utile che si battesse per aumentare il numero dei voli, ampliare i collegamenti con i principali mercati nazionali e internazionali e soprattutto per ridurre il prezzo dei biglietti aerei, che continua a rappresentare un ostacolo per residenti, lavoratori, studenti e imprese» .



