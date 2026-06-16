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G.M.Z. 11:00
«Di Nolfo e Israele, posizione surreale»
Voli turistici da Israele ad Alghero, Tedde, Peru, Bardino e Ansini (Gruppo Forza Italia): «da Di Nolfo una sortita propagandistica e antisemita. Si occupi dei problemi reali di Alghero e della Sardegna»
ALGHERO – «L’ultima uscita pubblica del consigliere regionale algherese Di Nolfo certifica, ancora una volta, la sua scarsa attenzione riservata alle questioni concrete che riguardano Alghero e la Sardegna e che quotidianamente vengono affrontate in Consiglio regionale. Pur di ritagliarsi un momento di effimera notorietà, sceglie di intervenire su una materia che esula completamente dalle sue competenze, chiedendo all’Enac e alla Sogeaal di bloccare i voli provenienti da Israele e destinati ad Alghero. Una presa di posizione ai limiti del surreale, che appare più orientata alla ricerca di qualche titolo di giornale che alla soluzione dei problemi dei cittadini». Così Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, consiglieri comunali del Gruppo Forza Italia di Alghero.
«È noto - sottolineano - che decisioni di questo tipo spettano allo Stato e al Governo nazionale, non certo all’ENAC o alla dirigenza della Sogeaal, impropriamente chiamate in causa dal consigliere regionale. Così come è evidente che la mozione approvata dal Consiglio regionale, oggi sventolata dall’esponente politico come fosse una norma cogente, non produce alcun effetto giuridico e non può in alcun modo determinare la sospensione di voli civili regolarmente autorizzati. Mentre Alghero attende risposte su sanità, infrastrutture, trasporti, sviluppo economico e continuità territoriale, Di Nolfo preferisce cimentarsi in iniziative ideologiche prive di qualsiasi possibilità di concreta attuazione, che finiscono per colpire indiscriminatamente cittadini e turisti israeliani e che assumono una connotazione oggettivamente discriminatoria e antisemita. Bene farebbe, invece, a utilizzare il proprio ruolo istituzionale per affrontare uno dei problemi che più penalizzano i cittadini sardi e il comparto turistico: il costo eccessivo dei collegamenti aerei da e per l’isola. Sarebbe utile che si battesse per aumentare il numero dei voli, ampliare i collegamenti con i principali mercati nazionali e internazionali e soprattutto per ridurre il prezzo dei biglietti aerei, che continua a rappresentare un ostacolo per residenti, lavoratori, studenti e imprese».
«In particolare, Di Nolfo potrebbe impegnarsi affinché la Regione utilizzi i circa 30 milioni di euro resi disponibili dai risparmi del bando per la continuità aerea per l’eliminazione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, misura che consentirebbe di incentivare le compagnie aeree, favorire l’apertura di nuove rotte e contribuire concretamente alla riduzione delle tariffe praticate ai passeggeri. Sarebbe un intervento utile, concreto e immediatamente percepibile dai cittadini, ben diverso da campagne propagandistiche prive di effetti reali. Sarebbe auspicabile che utilizzasse il prestigioso ruolo di consigliere regionale per portare risultati alla città e alla Sardegna, anziché per inseguire polemiche ideologiche e visibilità mediatica destinata a esaurirsi nello spazio di un titolo» dichiarano Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, consiglieri comunali del Gruppo Forza Italia di Alghero.
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