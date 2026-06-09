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Animas con Beppe Dettori e Gatto Panceri

Insieme a Sassari per una serata di musica e solidarietà. L’ingresso prevede una donazione di 15 euro. Per ulteriori informazioni e per prenotare un posto è possibile contattare il numero di telefono 328 756 5750



I protagonisti del concerto Vivo per lei saranno lo stesso Beppe Dettori e Gatto Panceri, che saliranno sul palco per un evento il cui ricavato sarà interamente destinato al sostegno della Associazione Amici di Gianni Brundu, che si occupa di cure palliative per i malati oncologici. Il cast di artisti sarà ricco, poiché accanto all’ex frontman dei Tazenda ci saranno Massimo Satta (chitarra e synth), Paolo Carta Mantiglia (sax), Marcello Canu (batteria e percussioni), Eleonora Dettori (basso e voce), Irene Sini (voce) e Manuel Pagliaro (voce). La guest star sarà Gatto Panceri, cantautore polistrumentista con dodici album all’attivo e una lunga carriera alle spalle, arricchita da collaborazioni con Mina, Andrea Bocelli, Giorgia e numerosi altri artisti di primo piano del panorama musicale italiano.







L’appuntamento Vivo per lei rappresenta uno dei momenti più significativi del calendario del Festival Animas, Radici e Futuro 2026, che continua a proporre occasioni di dialogo tra generi musicali differenti e serate di intrattenimento e valorizzazione del patrimonio culturale locale. L’evento è organizzato con il sostegno di Comune di Sassari, Pro Loco di Sassari, Salude & Trigu, Camera di Commercio di Sassari, Fondazione di Sardegna, Istituto di Ricerche Camillo Bellieni e Grimaldi Sardegna. L’ingresso prevede una donazione di 15 euro. Per ulteriori informazioni e per prenotare un posto è possibile contattare il numero di telefono 328 756 5750.

SASSARI - Venerdì 12 giugno al Teatro Civico Palazzo di Città, a Sassari, il concerto Vivo per lei promosso nell’ambito del Festival Animas, Radici e Futuro 2026. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza Una serata dedicata alla musica e alla solidarietà, con protagonisti d’eccezione. Venerdì 12 giugno, alle ore 21, il Teatro Civico Palazzo di Città di Sassari ospiterà un appuntamento speciale del Festival Animas, Radici e Futuro 2026, la rassegna ideata e organizzata da Beppe Dettori e Sa Perbeke Associazione Culturale Musicale.