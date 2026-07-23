Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
S.A. 13:49
Il 26 luglio in mare per la Veleggiata Akènta
Ad Alghero un appuntamento dedicato alla vela, al mare e alla condivisione il prossimo 26 luglio
Il 26 luglio in mare per la Veleggiata <i>Akènta</i>

ALGHERO - Domenica 26 luglio il Golfo di Alghero farà da cornice alla prima edizione della Veleggiata Akènta, manifestazione nautica non competitiva organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Alghero in collaborazione con la Cantina Santa Maria La Palma, inserita nella manifestazione Vento de l’Alguer. Una giornata in barca a vela, organizzata dalla Lega Navale Italiana -Sezione di Alghero insieme alla Cantina Santa Maria La Palma: è la Veleggiata Akènta, evento previsto per domenica 26 luglio nel golfo di Porto Conte, con partenza dal porto di Alghero. 

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura del mare, la navigazione a vela e la condivisione dei valori che accomunano due realtà profondamente legate al territorio: la Lega Navale Alghero, da sempre impegnata nella diffusione della cultura marinara, e la Cantina Santa Maria La Palma, ambasciatrice dell’identità del territorio attraverso le sue produzioni, in cui il mare ha un ruolo fondamentale: dalla sapidità data dal "vento che viene dal mare" e si poggia sulle uve, sino alla cantina subacquea dell’Akènta Sub.

La Veleggiata Akènta è un momento di incontro aperto a tutti i possessori di imbarcazioni a vela, chiamati a vivere insieme una giornata all’insegna dell’amicizia, del rispetto del mare e della navigazione condivisa, firmata dal nome dello spumante di Sardegna, nato ad Alghero. La partenza è prevista alle ore 11.30 dal Porto di Alghero. Le imbarcazioni percorreranno il Golfo di Alghero in una navigazione collettiva, con rientro previsto tra le 14.30 e le 15.00, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere uno dei tratti di costa più affascinanti della Sardegna in un’atmosfera di festa e convivialità.

La Veleggiata Akènta si inserisce nel programma delle manifestazioni organizzate dalla Lega Navale Alghero per la giornata del 26 luglio, che comprende anche la Regata ORC e la Regata Derive, creando un grande appuntamento dedicato al mondo della vela e agli appassionati del mare. Le premiazioni delle competizioni veliche si svolgeranno dalle ore 19.00 presso la sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Alghero, concludendo una giornata che intende celebrare non solo lo sport, ma anche il valore della comunità e del territorio. La partecipazione alla Veleggiata Akènta è aperta a tutte le imbarcazioni a vela.
15/7Torna il Sailing School Day ad Alghero
8/6Yacht Club Alghero, al via i corsi
22/5Taglio del nastro per la Louis Vuitton 38ª America’s Cup
21/5Yacht Club Alghero: aperte le iscrizioni
13/5America's Cup: preparativi a Cagliari
27/4Vela, spettacolo in mare a Fertilia
23/4Verso i Focs de Sant Joan: la presentazione
20/4San Marco 2026: a Fertilia si sfidano derive e vele latine
13/2America's Cup: a maggio la Regata Preliminare
11/1La 38esima America’s Cup parte dalla Sardegna
« indietro archivio vela »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)