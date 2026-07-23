Il 26 luglio in mare per la Veleggiata Akènta



La Veleggiata Akènta è un momento di incontro aperto a tutti i possessori di imbarcazioni a vela, chiamati a vivere insieme una giornata all’insegna dell’amicizia, del rispetto del mare e della navigazione condivisa, firmata dal nome dello spumante di Sardegna, nato ad Alghero. La partenza è prevista alle ore 11.30 dal Porto di Alghero. Le imbarcazioni percorreranno il Golfo di Alghero in una navigazione collettiva, con rientro previsto tra le 14.30 e le 15.00, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere uno dei tratti di costa più affascinanti della Sardegna in un’atmosfera di festa e convivialità.



La Veleggiata Akènta si inserisce nel programma delle manifestazioni organizzate dalla Lega Navale Alghero per la giornata del 26 luglio, che comprende anche la Regata ORC e la Regata Derive, creando un grande appuntamento dedicato al mondo della vela e agli appassionati del mare. Le premiazioni delle competizioni veliche si svolgeranno dalle ore 19.00 presso la sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Alghero, concludendo una giornata che intende celebrare non solo lo sport, ma anche il valore della comunità e del territorio. La partecipazione alla Veleggiata Akènta è aperta a tutte le imbarcazioni a vela.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura del mare, la navigazione a vela e la condivisione dei valori che accomunano due realtà profondamente legate al territorio: la Lega Navale Alghero, da sempre impegnata nella diffusione della cultura marinara, e la Cantina Santa Maria La Palma, ambasciatrice dell’identità del territorio attraverso le sue produzioni, in cui il mare ha un ruolo fondamentale: dalla sapidità data dal "vento che viene dal mare" e si poggia sulle uve, sino alla cantina subacquea dell’Akènta Sub.