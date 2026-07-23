|
S.A. 13:49
Il 26 luglio in mare per la Veleggiata Akènta
Ad Alghero un appuntamento dedicato alla vela, al mare e alla condivisione il prossimo 26 luglio
ALGHERO - Domenica 26 luglio il Golfo di Alghero farà da cornice alla prima edizione della Veleggiata Akènta, manifestazione nautica non competitiva organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Alghero in collaborazione con la Cantina Santa Maria La Palma, inserita nella manifestazione Vento de l’Alguer. Una giornata in barca a vela, organizzata dalla Lega Navale Italiana -Sezione di Alghero insieme alla Cantina Santa Maria La Palma: è la Veleggiata Akènta, evento previsto per domenica 26 luglio nel golfo di Porto Conte, con partenza dal porto di Alghero.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura del mare, la navigazione a vela e la condivisione dei valori che accomunano due realtà profondamente legate al territorio: la Lega Navale Alghero, da sempre impegnata nella diffusione della cultura marinara, e la Cantina Santa Maria La Palma, ambasciatrice dell’identità del territorio attraverso le sue produzioni, in cui il mare ha un ruolo fondamentale: dalla sapidità data dal "vento che viene dal mare" e si poggia sulle uve, sino alla cantina subacquea dell’Akènta Sub.
La Veleggiata Akènta è un momento di incontro aperto a tutti i possessori di imbarcazioni a vela, chiamati a vivere insieme una giornata all’insegna dell’amicizia, del rispetto del mare e della navigazione condivisa, firmata dal nome dello spumante di Sardegna, nato ad Alghero. La partenza è prevista alle ore 11.30 dal Porto di Alghero. Le imbarcazioni percorreranno il Golfo di Alghero in una navigazione collettiva, con rientro previsto tra le 14.30 e le 15.00, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere uno dei tratti di costa più affascinanti della Sardegna in un’atmosfera di festa e convivialità.
La Veleggiata Akènta si inserisce nel programma delle manifestazioni organizzate dalla Lega Navale Alghero per la giornata del 26 luglio, che comprende anche la Regata ORC e la Regata Derive, creando un grande appuntamento dedicato al mondo della vela e agli appassionati del mare. Le premiazioni delle competizioni veliche si svolgeranno dalle ore 19.00 presso la sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Alghero, concludendo una giornata che intende celebrare non solo lo sport, ma anche il valore della comunità e del territorio. La partecipazione alla Veleggiata Akènta è aperta a tutte le imbarcazioni a vela.
|