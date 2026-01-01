Cor 12:05 Vela, spettacolo in mare a Fertilia Trofeo San Marco 2026: vincono Balzani e Marras. ono state 24 le imbarcazioni scese in acqua, di cui 18 derive e 7 vele latine, a conferma del crescente interesse verso una manifestazione capace di unire diverse anime della vela



ALGHERO - Si è conclusa con grande partecipazione e condizioni meteo ideali l’edizione 2026 del Trofeo San Marco, organizzato dal Circolo del Mare di Fertilia, che ha regalato una giornata di sport e tradizione nel tratto di mare tra Alghero e Fertilia. Un clima quasi estivo ha accompagnato la regata, con un vento leggero di circa 8 nodi da sud, poi ruotato verso ovest, che ha reso la competizione tecnica e combattuta fino all’ultimo bordo. Sono state 24 le imbarcazioni scese in acqua, di cui 18 derive e 7 vele latine, a conferma del crescente interesse verso una manifestazione capace di unire diverse anime della vela. Ad aggiudicarsi il Trofeo San Marco nella classifica overall sono stati Alessandro Balzani e Giuseppe Marras a bordo dello Snipe, protagonisti di una prova solida premiata dal sistema dei compensi.



Il Flying Dutchman condotto da Carlo Azzena e Giorgio Maggioni, nonostante sia stato il più veloce sul traguardo in tempo reale, non è riuscito ad accumulare il margine necessario. Per quanto riguarda le classifiche di classe, tra gli Snipe la conferma della coppia Balzani - Marras, davanti ad Alessandro Cabras e Federico Fassio, con Costantino Cossu e Antonio Soddu terzi. Nei Fusion dominio di Dario Delogu, seguito da Alessandro Auneddu ed Eros Bardino. Tra i Laser vittoria di Bruno Masala su Marco Solinas, mentre nella classe H15 si impongono Mario Muti e Isabella Gallo su Cesare Usai e Leon Carfagna. Grande interesse anche per la vela tradizionale: nella categoria Vela Latina si è imposta la lancia Lucchianna di Pietro Garroni, che conquista anche il Memorial Mario Paddeu. Tra i gozzi primo posto per Hishtar di Giorgio Maccioccu con al timone Giuseppe Paddeu, davanti a Lucia di Francesco Lavosi e Paolina, imbarcazione del Circolo Il Marinaio.



Tra le lance, oltre alla vittoria di Lucchianna, secondo posto per Penelope di Marco Fois e terzo per Guzzetta di Cristiano Marongiu. Inserito nel calendario dei festeggiamenti di San Marco, il Trofeo ha vissuto il suo momento conclusivo con una partecipata e solenne premiazione nella piazza di Fertilia. Sul palco, il presidente del Circolo del Mare Armando Meloni ha ringraziato equipaggi, sponsor e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Premi speciali sono stati assegnati all’equipaggio più giovane, composto da Cesare Usai e Leon Carfagna, e al regatante più giovane, Leonardo Masu. Determinante il supporto degli sponsor Tenuta Asinara, Assistenza Nautica di Giuseppe Paddeu, Sailing for Living, Agriturismo Sa Mandra, Persea e Ballarini Focacceria. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Comitato Festeggiamenti San Marco, al Centro Commerciale Naturale Fertilia Città di Fondazione e al Comitato di Quartiere Fertilia-Arenosu – Egis. Il Trofeo San Marco si conferma così uno degli appuntamenti più importanti del panorama velico del territorio, capace di coniugare competizione, tradizione e forte partecipazione.