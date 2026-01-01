Cor 9:00 San Marco 2026: a Fertilia si sfidano derive e vele latine Il Circolo del Mare di Fertilia si prepara per il tradizionale Trofeo San Marco, uno degli appuntamenti più attesi del calendario regionale di vela previsto per la prossima domenica 26 aprile



FERTILIA - Si tratta di una regata aperta a tutte le derive e, novità di questa edizione, anche alle tradizionali barche a vela latina. L’evento, inserito nel manifesto delle celebrazioni dedicate a San Marco, unirà sport, tradizione e spirito di comunità in una giornata di mare e competizione. Uno degli elementi più interessanti di questa edizione sarà la classifica. Tutte le derive in gara, seppur differenti tra loro e appartenendo a classi diverse, concorreranno anche in termini assoluti in un’unica graduatoria compilata sulla base di un sistema di compensi che permetterà un confronto equo e competitivo.



Un meccanismo che renderà la regata ancora più avvincente e aperta sino alla fine. Per le vele latine saranno, come di consueto, applicati i criteri dell’Associazione Nazionale di Classe. Accanto alle classifiche generali saranno protagonisti anche i circoli velici, con una graduatoria dedicata che premierà il sodalizio più competitivo sulla base dei risultati complessivi dei propri equipaggi in gara, elemento che aggiunge ulteriore interesse e spirito di squadra all’evento. Tra i riconoscimenti in palio, oltre al prestigioso Trofeo Challenge San Marco per la categoria derive e i vari premi di classe, sarà assegnato il Memorial Mario Paddeu alla prima classificata tra le vele latine.



La regata si svolgerà nel tratto di mare tra Alghero e Fertilia, lungo un percorso costiero di circa 5-7 miglia. Il Circolo del Mare invita tutti, e anche chi è senza barca potrà regatare grazie alle derive (Fusion e H15) messe a disposizione gratuitamente dalla scuola vela Sailing for Living, offrendo così un’opportunità concreta per vivere una giornata di mare. Le iscrizioni sono aperte fino al 24 aprile. Il Trofeo San Marco si concluderà con la premiazione finale in piazza a Fertilia.