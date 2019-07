Condividi | A.S. 14:09 Proteste ad Alghero. Situazione al limite in tutti i quartieri. Gli ultimi interventi pare risalgano al mese di maggio. Così gli assessorati all´Ambiente ed alle Manutenzioni hanno predisposto un crono-programma di attività straordinarie Ratti e blatte: emergenza ad Alghero



ALGHERO - «Lunedì riprende la disinfestazione e la derattizzazione in città». Lo annuncia l'Amministrazione comunale di Alghero con nota stampa di questa mattina (giovedì 25 luglio). Come lo scorso anno, infatti, la situazione rischia di degenerare: ratti, ma soprattutto blatte, invadono tutti i quartieri a causa dell'inadeguata programmazione degli interventi su base stagionale.



«Diverse le zone di intervento programmate dall’Assessorato Ambiente che in collaborazione con l’Assessorato Manutenzioni ha predisposto un cronoprogramma di attività straordinarie soprattutto con azioni mirate all’interno dei tombini stradali. Priorità ad alcune zone dalle quali sono pervenute la maggior parte delle segnalazioni, dal Centro Storico ai quartieri di Sant’Agostino, Pivarada, La Pietraia e altri».



