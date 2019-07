Condividi | Red 16:24 Con la cerimonia del “Passaggio del collare” tra il presidente uscente Margherita Lendini ed il nuovo presidente Giampaolo Spano, il Rotary club di Alghero ha inaugurato il suo 65esimo anno sociale Rotary Alghero: Spano presidente



ALGHERO - Con la cerimonia del “Passaggio del collare” tra il presidente uscente Margherita Lendini ed il nuovo presidente Giampaolo Spano, il Rotary club di Alghero ha inaugurato il suo 65esimo anno sociale. Nella Tenute Delogu, Lendini ha ripercorso i momenti più importanti della sua annata, ricordando le diverse iniziative benefiche e culturali realizzate, e ringraziando tutti per il prezioso contributo ed il sostegno ricevuto.



Prima del passaggio del collare, la Past president ha conferito l’Attestato di fedeltà ultratrentennale ai soci Salvatore Piccioni, Vittorio Sella, Enrico Valsecchi ed Emilio Zoagli, rotariani da oltre trent'anni. Si è preseguito quindi con la consegna delle onorificenze Paul Harris. La “Paul Harris Fellow” è la massima onorificenza rotariana; il suo nome è in onore del fondatore del Rotary e viene attribuita a quei soci che si sono particolarmente distinti per l’attività di servizio e nell'esprimere, nel club o nella società, i valori cui si ispira il Rotary, costituendone fondamenta morali.



Dopo il passaggio del collare, Spano, dopo aver rivolto il suo saluto ai presenti, ha illustrato brevemente le linee essenziali del suo programma, rimarcando l’importanza del servizio e dichiarando il suo interesse ad intraprendere e sostenere nuove iniziative, con particolare attenzione al territorio, alle diverse problematiche sociali ed alla valorizzazione delle componenti giovanili del Rotaract. Il motto di quest’anno del presidente internazionale Mark Maloney è «il Rotary connette il mondo», «ed anche noi cercheremo di connetterci in maniera più assidua con il territorio per far sentire la nostra presenza e vicinanza con una serie di iniziative mirate», hanno dichiarato i rotariani algheresi.



