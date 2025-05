S.A. 17:22 Il ricordo della notte di San Pasquale ad Alghero L’Obra Cultural ripropone, per mantenere sempre viva la memoria, la mostra fotografica della tragedia che ha colpito la popolazione civile di Alghero. Appuntamento sabato 17 maggio nella sala della Biblioteca Catalana



ALGHERO - Sabato 17 maggio 2025, alle ore 18.00, nella sala della Biblioteca Catalana, in occasione dell’anniversario del bombardamento della città, avvenuto il 17 maggio del 1943 - la notte di San Pasquale - l’Obra Cultural ripropone, per mantenere sempre viva la memoria, la mostra fotografica della tragedia che ha colpito la popolazione civile di Alghero. Per l’occasione sarà proiettato il video “Lo silenci troncat” ideato e realizzato da Gianfranco Fois nel 2012. Nell’attigua sala espositiva della Plataforma per la Llengua de l’Alguer, è ancora visitabile la mostra fotografica “Gli alleati ad Alghero (settembre 1943 – ottobre 1944) curata dalla sezione A.N.P.I. di Alghero “Marisa Musu”.