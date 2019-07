Condividi | Red 13:21 Anche quest’anno, prenderà il via sabato 3 e domenica 4 agosto la 25esima edizione della Sagra. La manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale è da sempre l’evento più importante dell’estate nel territorio del Monte Arci Loroghittas protagoniste a Morgongiori



MORGONGIORI – Anche quest’anno, prenderà il via sabato 3 e domenica 4 agosto la 25esima edizione della Sagra delle Lorighittas di Morgongiori. La manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale è da sempre l’evento più importante dell’estate nel territorio del Monte Arci, sia per i visitatori provenienti da tutta l’Isola, sia dai turisti in vacanza che hanno dimostrato un entusiastico apprezzamento per la proposta gastronomica tipica di Morgongiori.



L’appuntamento è, da sempre, anche un’occasione per promuovere le altre eccellenze del territorio e le tradizioni culturali. Inoltre, l’evento sarà arricchito dall’inaugurazione della mostra del tappeto e dell’arazzo, che rappresentano gli esempi più caratteristici e rinomati dell’arte tessile del paese e dello straordinario patrimonio della tradizione. «Siamo onorati di poter offrire anche quest’anno ai visitatori e turisti un’occasione di conoscenza del nostro patrimonio gastronomico e artistico in un contesto festoso. Custodire e tramandare le nostre tradizioni rappresenta un dovere per la nostra comunità e contribuisce a contrastare il fenomeno dello spopolamento, nonché, realizza uno straordinario palcoscenico per le nostre produzioni artigianali», dichiara il sindaco di Morgongiori Renzo Ibba.



In primo piano, durante la manifestazione, ci sarà anche la seconda edizione di "Is Pratzas Serradas": un esempio caratteristico di ricerca e rappresentazione concreta attraverso un itinerario guidato che mette in luce (facendoli rivivere) angoli nascosti del paese nei quali si svolgevano quotidianamente le principali occupazioni della comunità. Una novità di quest'anno è invece il concerto che si terrà sul sito archeologico di "Scaba 'e Cresia", recentemente salito alla ribalta televisiva nazionale grazie al conduttore Roberto Giacobbo che ne ha descritto gli aspetti più suggestivi. «Crediamo – ribadisce il primo cittadino – che questi eventi siano sempre più importanti per tutta la comunità di Morgongiori, come per il Parco di Monte Arci di cui fa parte, ma anche per tutta la Sardegna che vanta tradizioni e cultura che da sempre ci contraddistinguono».