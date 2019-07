Condividi | G.C. 15:38 Il Sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha voluto ringraziare, «per la qualità, la professionalità e la dedizione, del lavoro svolto, il servizio pubblica istruzione del comune, le cooperative affidatarie della gestione e tutti i collaboratori» Festa di fine anno al Nido di Alghero



ALGHERO - Festa di fine anno al nido comunale. Una mattinata con genitori e operatori della struttura che hanno festeggiato la conclusione dell'anno scolastico per i bambini che si apprestano ad iniziare il percorso nella scuola materna.



Il Sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha voluto ringraziare, «per la qualità, la professionalità e la dedizione, del lavoro svolto, il servizio pubblica istruzione del comune, le cooperative affidatarie della gestione e tutti i collaboratori». «Un ringraziamento anche ai genitori dei bambini che con la loro presenza consentono uno stretto collegamento fra asilo e famiglie» ha sottolineato.



