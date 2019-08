Condividi | Red 18:00 Ordinanza urgente del sindaco di Alghero che ha imposto all´amministratore di un condominio di Via Marongiu di eseguire entro quaranta giorni i lavori di messa in sicurezza del quarto piano del palazzo Palazzo pericoloso: Conoci firma l´ordinanza



ALGHERO – Cadono calcinacci sul marciapiede e interviene il Sindaco con un'ordinanza urgente che impone all'amministratore di un condominio di Via Marongiu di eseguire entro quaranta giorni i lavori di messa in sicurezza del quarto piano del palazzo.



Di fatto, il Sindaco Mario Conoci ordina l'esecuzione dei lavori urgenti vista la «caduta di porzioni cementizie sulla pubblica via da una superficie estesa per circa 5metri quadri». A questi, si aggiungono i lavori di messa in sicurezza della facciata «finalizzati ad eliminare le cause del degrado mediante idoneo intervento di manutenzione e risanamento sulle parti ammalorate e degradate».



L’inosservanza di quanto richiesto, potrà essere soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del Codice penale. Sempre in caso di mancata ottemperanza, la Polizia locale provvederà all’inoltro alla Procura della Repubblica di Sassari di specifica notizia di reato. Infine, eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del provvedimento, saranno a carico dei destinatari dell'atto, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa. Commenti ALGHERO – Cadono calcinacci sul marciapiede e interviene il Sindaco con un'ordinanza urgente che impone all'amministratore di un condominio di Via Marongiu di eseguire entro quaranta giorni i lavori di messa in sicurezza del quarto piano del palazzo.Di fatto, il Sindaco Mario Conoci ordina l'esecuzione dei lavori urgenti vista la «caduta di porzioni cementizie sulla pubblica via da una superficie estesa per circa 5metri quadri». A questi, si aggiungono i lavori di messa in sicurezza della facciata «finalizzati ad eliminare le cause del degrado mediante idoneo intervento di manutenzione e risanamento sulle parti ammalorate e degradate».L’inosservanza di quanto richiesto, potrà essere soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del Codice penale. Sempre in caso di mancata ottemperanza, la Polizia locale provvederà all’inoltro alla Procura della Repubblica di Sassari di specifica notizia di reato. Infine, eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del provvedimento, saranno a carico dei destinatari dell'atto, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.