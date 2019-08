video Condividi | Red 11:08 Questa sera, Anaemia presenterà il suo primo Ep autoprodotto. «Ho deciso di raccogliere dei brani che avessero lo stesso “colore musicale” e inserirli in questo Ep», dichiara l´artista sassarese. L´appuntamento è alle 21, al “Tupa Ruja”, in Largo Pazzola 11/13 Musica: Acromatopsia, presentazione a Sassari



SASSARI – Novità nel panorama discografico isolano. Questa sera (venerdì), Anaemia (la 20enne artista sassarese Maria Cuccu) presenterà il suo primo Ep autoprodotto, intitolato “Acromatopsia”. «Acromatopsia è monocromatismo, incapacità di distinguere i colori – spiega - Possiamo figurarlo come apatia, noncuranza, depressione, o come dote, non vedere attentamente e fermarsi. Per sentire»."



All'età di 6 anni, Cuccu inizia la sua passione per la musica, ascoltando inizialmente per lo più Heavy Metal. Due anni dopo, comincia a suonare il basso elettrico e non lo lascerà più. «Il mio primo album da solista, contiene brani scritti in adolescenza, che hanno accompagnato la mia crescita. Ho deciso di raccogliere dei brani che avessero lo stesso “colore musicale” e inserirli in questo Ep. Per pura casualità, i brani incisi in Acromatopsia, sono stati scritti tutti a distanza di un anno l'uno dall'altro (dai miei 13 ai 19 anni), per cui spero si possa cogliere pienamente la mia crescita musicale».



La copertina dell'album è stata fatta dalla 20enne artista oschirese Chiara Sircana. L'appuntamento è alle 21, al “Tupa Ruja” (ex “Tumbao”), in Largo Pazzola 11/13 a Sassari. «Vi chiedo di cercare di arrivare il più presto possibile, in modo da non posticipare troppo tale orario, dato che dopo la mezzanotte non possiamo sforare con i decibel», dichiara l'artista in conclusione.



