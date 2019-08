Condividi | Red 22:06 Ad Alghero, giovedì 15 agosto, dalle 21.50 fino al completamento del deflusso degli spettatori al termine dello spettacolo pirotecnico, è stata ordinata dalla Polizia locale l´istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli nelle vicinanze dell´area portuale Ferragosto, divieto di transito nella zona portuale



ALGHERO – Ad Alghero, giovedì 15 agosto, dalle 21.50 fino al completamento del deflusso degli spettatori al termine dello spettacolo pirotecnico, è stata ordinata dalla Polizia locale l'istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli in Porta a Mare e Banchina Garibaldi, in Via Cagliari (nel tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e Via Catalogna), in Via Catalogna (tra Via La Marmora e Via Cagliari) ed in Via Garibaldi (tra Via La Marmora e Scalo Tarantiello).



