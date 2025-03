Cor 15:15 Alghero: viabilità nel caos, proteste Via Sassari, via Cagliari, le vie Mazzini e XX Settembre: un caos costante nonostante siano attraversate da una manciata di automobili. Alla base di tutto l´inosservanza continua delle basilari regole del codice della strada e l´assenza totale di controlli



ALGHERO - Lamentele, agitazione tra automobilisti, file e nervosismo. Questa mattina (lunedì) volano parole grosse ad Alghero a causa di una caotica viabilità, dovuta principalmente all'inosservanza continua delle basilari regole del codice della strada (parcheggi in doppia fila) e all'assenza totale di controlli in molte zone strategiche cittadine ad alta densità di percorrenza. Via Sassari, via Cagliari, le vie Mazzini e XX Settembre con le strade attigue: un caos costante nonostante siano attraversate da una manciata di automobili. La situazione più pericolosa in via Verdi, quartiere di Sant'Agostino, a causa di una sosta anomala che impediva la corretta visuale in prossimità di un incrocio: tra gli occupanti delle due auto coinvolte si rischia la rissa.