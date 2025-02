S.A. 21:51 Cerimonia Brigata Sassari: modifiche alla viabilità Tutte le modifiche alla viabilità necessarie per consentire lo svolgimento e le prove della cerimonia in onore della Brigata Sassari in programma per il I marzo in piazza d´Italia a Sassari



SASSARI - Il I marzo, dalle 10, in piazza d’Italia, il Comando Brigata Sassari ha organizzato una cerimonia per il rientro del contingente dalla missione all’estero “Leonte XXVI” e per il 110° annuale della Fondazione della Brigata Sassari, grazie anche alla collaborazione e al supporto del Comune di Sassari. Per consentire lo svolgimento della manifestazione e delle prove nei giorni precedenti, sono previste modifiche alla viabilità. Dalle 20 di giovedì 27 febbraio alle 14 di sabato I marzo è previsto il divieto di fermata in via Roma, da via Giovanni Spano a via Mazzini; nella stessa via Giovanni Spano, compreso il piazzale davanti alla Provincia e in via Moleschott. Dalle 20 di venerdì 28 febbraio alle 14 di sabato I marzo sarà vietata la fermata in via Cagliari (da via Cavour a viale Umberto I) e in via Bellieni.



Venerdì 28 febbraio dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 14 alle 17:30 e comunque fino al termine delle prove, stop al transito in piazza d’Italia, nei portici Crispo e Bargone; in via Carlo Alberto da via Cavour a piazza d’Italia (sarà consentito il traffico locale nelle due direzioni fino ai posti auto del civico 3); in via Giovanni Spano, in via Bellieni; in via Roma da via Spano a via Mazzini e in via Manno, da via Roma a via Cavour. Sabato I marzo dalle 8:30 alle 11:30 e comunque fino al termine dell’evento di nuovo transito vietato in piazza d’Italia, via Cagliari da via Cavour, portici Crispo e Bargone; via Carlo Alberto da via Cavour a piazza d’Italia (sarà sempre consentito il traffico locale nelle due direzioni fino ai posti auto del civico 3);via Giovanni Spano via Bellieni; via Roma da via Spano a via Mazzini; via Manno, da via Roma a via Cavour; via Brigata Sassari da via Enrico Costa a via Cavour. Inoltre dalle 7 alle 14 sarà vietata la fermata in viale Umberto I, tra via Moleschott e viale Trento come da segnaletica materializzata sul posto.