Pagamenti Servizi sociali: 229mila euro disponibili

ALGHERO – Il Settore Servizi sociali del Comune di Alghero ha reso noto come siano disponibili le somme per i pagamenti dei contributi per il secondo trimestre 2019 delle Leggi di settore. 229mila euro complessivi, per 264 beneficiari.



Per la Legge regionale 20/97.Adulti, sono in pagamento da venerdì 54.380,79euro per ottantadue beneficiari. Per la 20/97-Mia, con centodieci beneficiari, ci sono 120.510,24euro, già in pagamento dal primo agosto.



Per la n.11/85, sono quarantaquattro i beneficiari per 36.631,56euro, anche in questo caso, già in pagamento da inizio mese. Infine, per la n.27/83, sono già in pagamento dal 26 luglio 17.508,03euro per ventotto beneficiari.