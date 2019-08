Condividi | Red 15:09 Tutto pronto per il Festival d’arte, letteratura, teatro, musica e filosofia, che quest´anno avrà come tema “L’incanto”. Ossi ospiterà un festival unico ed originale di turismo esperienziale. Il progetto culturale è valido come raccolta fondi a sostegno del Parco naturale dell’arte più famoso d’Italia: Molineddu Cojaniz al Festival Del Bello



OSSI - Tutto pronto per il “Festival Del Bello”, che unisce arte, letteratura, teatro, musica e filosofia, e che, quest'anno, avrà come tema “L’incanto”. Ossi ospiterà un festival unico ed originale di turismo esperienziale. Il progetto culturale è valido come raccolta fondi a sostegno del Parco naturale dell’arte più famoso d’Italia: Molineddu, tra il bastione del Chighizzu ed il torrione di Sa Rocca Entosa.



Del Bello è un evento che cercherà di coniugare la bellezza in forme artistiche, ma sempre in armonia con il luogo ospitante. A Molineddu, la bellezza è di casa, ma questo festival, come progetto pilota, intende avviare una nuova stagione in cui, oltre alle arti figurative, siano protagoniste la musica e la filosofia. L’ideazione e la direzione artistica sono di Leonardo Omar Onida. Il programma del secondo appuntamento con il festival vedrà protagonista uno dei massimi pianisti jazz d’Italia, Claudio Cojaniz.



Sabato 24 agosto, triplo appuntamento nell'Anfiteatro “L’Incanto delle note”. Alle 21, il pre concerto “Filosofia-Astronomia delle anime di Ipazia”, a cura di Bianca Maria Lay. Alle 21.20, il concerto di Cojaniz in “Molineddu”, con un cameo di Carmela Arghittu. Alle 22.30, post concerto con “Filosofia-Miti d’oggi di Roland Barthes”, a cura di Daniele Monachella. Infine, il brindisi della buonanotte sotto le stelle, con la collaborazione della “Locanda di Antonia” e del birrificio “Brebus”. Negli stessi spazi, sarà visitabile fino a giovedì 5 settembre la mostra di arte “Evento creazione 2019”. Inoltre, sarà a disposizione un corner “Idee-Cose da fare”, dove gli organizzatori raccoglieranno le proposte dei visitatori per la prossima edizione e per altre attività realizzabili (tra teatro, letteratura, fotografia, musica e performance). Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 340/8456466 o inviare una e-mail all'indirizzo web leo.omar@tiscali.it.



Nella foto: Claudio Cojaniz Commenti OSSI - Tutto pronto per il “Festival Del Bello”, che unisce arte, letteratura, teatro, musica e filosofia, e che, quest'anno, avrà come tema “L’incanto”. Ossi ospiterà un festival unico ed originale di turismo esperienziale. Il progetto culturale è valido come raccolta fondi a sostegno del Parco naturale dell’arte più famoso d’Italia: Molineddu, tra il bastione del Chighizzu ed il torrione di Sa Rocca Entosa.Del Bello è un evento che cercherà di coniugare la bellezza in forme artistiche, ma sempre in armonia con il luogo ospitante. A Molineddu, la bellezza è di casa, ma questo festival, come progetto pilota, intende avviare una nuova stagione in cui, oltre alle arti figurative, siano protagoniste la musica e la filosofia. L’ideazione e la direzione artistica sono di Leonardo Omar Onida. Il programma del secondo appuntamento con il festival vedrà protagonista uno dei massimi pianisti jazz d’Italia, Claudio Cojaniz.Sabato 24 agosto, triplo appuntamento nell'Anfiteatro “L’Incanto delle note”. Alle 21, il pre concerto “Filosofia-Astronomia delle anime di Ipazia”, a cura di Bianca Maria Lay. Alle 21.20, il concerto di Cojaniz in “Molineddu”, con un cameo di Carmela Arghittu. Alle 22.30, post concerto con “Filosofia-Miti d’oggi di Roland Barthes”, a cura di Daniele Monachella. Infine, il brindisi della buonanotte sotto le stelle, con la collaborazione della “Locanda di Antonia” e del birrificio “Brebus”. Negli stessi spazi, sarà visitabile fino a giovedì 5 settembre la mostra di arte “Evento creazione 2019”. Inoltre, sarà a disposizione un corner “Idee-Cose da fare”, dove gli organizzatori raccoglieranno le proposte dei visitatori per la prossima edizione e per altre attività realizzabili (tra teatro, letteratura, fotografia, musica e performance). Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 340/8456466 o inviare una e-mail all'indirizzo web leo.omar@tiscali.it.Nella foto: Claudio Cojaniz