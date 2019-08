Condividi | Red 17:12 È attivo da inizio agosto il servizio, che consentirà di comunicare in maniera più diretta con l´utente, fornendo informazioni sulla tempistica dei pagamenti, sull’esito di procedimenti, su eventuali ulteriori informazioni e comunicazioni rivolte alle tante persone che si rivolgono agli uffici de Lo Quarter Servizi sociali: info via sms per gli algheresi



ALGHERO - Filo diretto tra i cittadini e l'Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Alghero. È attivo da inizio agosto il servizio di invio degli sms istituzionali, che consentirà di comunicare in maniera più diretta con l'utente, fornendo informazioni sulla tempistica dei pagamenti, sull'esito di procedimenti, su eventuali ulteriori informazioni e comunicazioni rivolte alle tante persone che si rivolgono agli uffici de Lo Quarter. «L'iniziativa – spiega l'assessore comunale ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris - rientra nelle azioni programmate per rendere più snelle le procedure, semplificare e ed informatizzare i servizi, e per rendere più agevole al cittadino l'accesso a vari servizi che vengono offerti».