Condividi | Red 23:11 Oggi, in Sardegna si sono registrati otto incendi che hanno richiesto l´intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Burgos, Villaspeciosa, Seui, Terralba, Osidda, Quartu Sant´Elena, Serri e Loiri Porto San Paolo Il fuoco colpisce ancora



CAGLIARI – Oggi (martedì), in Sardegna si sono registrati otto incendi che hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Burgos, Villaspeciosa, Seui, Terralba, Osidda, Quartu Sant'Elena, Serri e Loiri Porto San Paolo. Il primo rogo si è sviluppato nell'agro di Burgos, vicino al centro abitato, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bono del Corpo forestale, coadiuvate da una squadre di volontari e due di Forestas. Le operazioni di spegnimento, si sono concluse alle 13.35. Il secondo incendio è divampato nelle campagne di Villaspeciosa, in località Sa guardia manna, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Siliqua del Corpo forestale, con il supporto della Stazione di Capoterra, coadiuvate da tre squadre di volontari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse attorno alle 15.



Il terzo rogo si è registrato in località Ponte Arceli, nelle campagne di Seui, dove è intervenuto un elicottero leggero provenienti dalla base della Forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione del Corpo forestale, coadiuvata da tre squadre di Forestas. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.45. Il quarto incendio si è sviluppato nell'agro di Terralba, in località Su Pauli sa ussa, dove sono intervenuti tre elicotteri proveniente dalle basi della Forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalle Stazioni di Marrubiu e di Oristano del Corpo forestale, due squadre di Forestas, una dei Barracelli ed una dei Vigili del fuoco di Oristano. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.16.



Il quinto rogo è divampato nelle campagne di Osidda, in località P.zo Noetidde, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi della Forestale di Farcana e di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalle Stazioni di Bitti e di Buddusò del Corpo forestale coadiuvate da una squadra di Forestas. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.17. Il sesto incendio si è registrato in località Molentargius, nelle campagne di Quartu Sant'Elena, dove è intervenuto un elicottero leggero provenienti dalla base della Forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Cagliari del Corpo forestale, coadiuvata da due squadre di volontari. Le operazioni di spegnimento, si sono concluse alle 15.32.



Il settimo rogo si è sviluppato nell'agro di Serri, in località Santa Lucia, dove è intervenuto un elicottero leggero provenienti dalla base della Forestale di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Isili del Corpo forestale, coadiuvata da una squadra di volontari ed una di Forestas. Le operazioni di spegnimento, si sono concluse alle 16. L'ottavo incendio è divampato nelle campagne di Loiri Porto San Paolo, in località Zapalì, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalla base della Forestale di Alà dei sardi, Limbara e Farcana, ed un Super Puma proveniente da Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Olbia del Corpo forestale, coadiuvata da sei squadre di Forestas, una dei Barracelli ed una dei Vigili del fuoco. CAGLIARI – Oggi (martedì), in Sardegna si sono registrati otto incendi che hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Burgos, Villaspeciosa, Seui, Terralba, Osidda, Quartu Sant'Elena, Serri e Loiri Porto San Paolo. Il primo rogo si è sviluppato nell'agro di Burgos, vicino al centro abitato, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bono del Corpo forestale, coadiuvate da una squadre di volontari e due di Forestas. Le operazioni di spegnimento, si sono concluse alle 13.35. Il secondo incendio è divampato nelle campagne di Villaspeciosa, in località Sa guardia manna, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Siliqua del Corpo forestale, con il supporto della Stazione di Capoterra, coadiuvate da tre squadre di volontari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse attorno alle 15.Il terzo rogo si è registrato in località Ponte Arceli, nelle campagne di Seui, dove è intervenuto un elicottero leggero provenienti dalla base della Forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione del Corpo forestale, coadiuvata da tre squadre di Forestas. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.45. Il quarto incendio si è sviluppato nell'agro di Terralba, in località Su Pauli sa ussa, dove sono intervenuti tre elicotteri proveniente dalle basi della Forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalle Stazioni di Marrubiu e di Oristano del Corpo forestale, due squadre di Forestas, una dei Barracelli ed una dei Vigili del fuoco di Oristano. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.16.Il quinto rogo è divampato nelle campagne di Osidda, in località P.zo Noetidde, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi della Forestale di Farcana e di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalle Stazioni di Bitti e di Buddusò del Corpo forestale coadiuvate da una squadra di Forestas. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.17. Il sesto incendio si è registrato in località Molentargius, nelle campagne di Quartu Sant'Elena, dove è intervenuto un elicottero leggero provenienti dalla base della Forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Cagliari del Corpo forestale, coadiuvata da due squadre di volontari. Le operazioni di spegnimento, si sono concluse alle 15.32.Il settimo rogo si è sviluppato nell'agro di Serri, in località Santa Lucia, dove è intervenuto un elicottero leggero provenienti dalla base della Forestale di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Isili del Corpo forestale, coadiuvata da una squadra di volontari ed una di Forestas. Le operazioni di spegnimento, si sono concluse alle 16. L'ottavo incendio è divampato nelle campagne di Loiri Porto San Paolo, in località Zapalì, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalla base della Forestale di Alà dei sardi, Limbara e Farcana, ed un Super Puma proveniente da Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Olbia del Corpo forestale, coadiuvata da sei squadre di Forestas, una dei Barracelli ed una dei Vigili del fuoco.