Problemi nella regolare viabilità nel centro storico di Alghero. Chiuso da sabato un tratto di via Majorca a causa della caduta di calcinacci da un cornicione Calcinacci, chiusa via Majorca



ALGHERO - E' una delle stradine più utilizzate nel cuore della città vecchia per collegare le zone a nord e sud del centro storico algherese. Via Majorca risulta da qualche giorno chiusa al traffico.



All'origine del temporaneo blocco alla viabilità, la caduta di calcinacci da un cornicione di un palazzo. Sabato sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco.



