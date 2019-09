Condividi | A.B. 17:11 Il circolo algherese ha aperto le iscrizioni per la stagione 2019/20. L´inizio dei corsi, riservati ai bambini e ragazzi dai cinque anni in su, è previsto per lunedì 7 ottobre. Giovedì 26 e venerdì 27 settembre sono previste lezioni di prova per le nuove iscrizioni Tc Alghero: via alla Scuola tennis



ALGHERO – Riparte la Scuola tennis del Tc Alghero. Il circolo algherese ha aperto le iscrizioni per la stagione 2019-20, sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia.



L'inizio dei corsi, riservati ai bambini e ragazzi dai cinque anni in su, è previsto per lunedì 7 ottobre. Giovedì 26 e venerdì 27 settembre sono previste lezioni di prova per le nuove iscrizioni.



Domenica 13 ottobre, Maria Pia ospiterà l'Open day, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, aperto a tutti. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, ci si può rivolgere direttamente al circolo di Maria Pia, telefonando al numero 079/9739412, inviando una e-mail all'indirizzo web tennisclubalghero@tiscali.it o sul sito internet del Tc Alghero.