Condividi | Red 19:09 Ieri, il capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Sassari Francesco Ginesu ha protocollato una “Richiesta di informazioni e documentazione per conoscere in merito agli affidi di minori nel territorio comunale” Affido minori: interrogazione della Lega



SASSARI - Il capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Sassari Francesco Ginesu ha protocollato un'interrogazione sulla “Richiesta di informazioni e documentazione per conoscere in merito agli affidi di minori nel territorio comunale”. L’iniziativa prende le mosse dai fatti di cronaca nazionale sugli affidi del Comune di Bibbiano e ha la precisa volontà di creare un quadro realistico nel territorio di Sassari su questo sensibilissimo tema.



«Ritengo doveroso acquisire quanti più dati ed informazioni possibili in merito alla situazione degli affidi di minori nella nostra Sassari – dichiara Ginesu - per assicurare la cittadinanza sulla corretta e cristallina gestione delle pratiche dei vari casi in corso e in passato affrontati su un arco di tempo degli ultimi cinque anni. Specifico che la mia interrogazione, trattando una così delicata materia, è vincolata ad ottenere una risposta scritta dalla quale poi nascerà un’analisi sulle modalità di affido, sulle statistiche di affidamento dei minori e sulle modalità ed eventuali criticità registrate dalla passata amministrazione e su quali siano gli aiuti economici attualmente erogati ai soggetti che accolgono i minori».



Inoltre, prosegue nel suo intervento il capogruppo leghista, «si punta a conoscere quanti siano stati gli esiti positivi di rientro del minore nella famiglia di origine e se vi son stati controlli degli organi di competenza del Comune attivati negli ultimi cinque anni ed i relativi esiti» «La Lega-Sezione di Sassari, sempre #tralagente – si legge in una nota proveniente dalla sezione locale - prosegue così la sua azione anche attraverso i rappresentanti espressi in organi istituzionali».



Nella foto: il consigliere comunale Francesco Ginesu Commenti SASSARI - Il capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Sassari Francesco Ginesu ha protocollato un'interrogazione sulla “Richiesta di informazioni e documentazione per conoscere in merito agli affidi di minori nel territorio comunale”. L’iniziativa prende le mosse dai fatti di cronaca nazionale sugli affidi del Comune di Bibbiano e ha la precisa volontà di creare un quadro realistico nel territorio di Sassari su questo sensibilissimo tema.«Ritengo doveroso acquisire quanti più dati ed informazioni possibili in merito alla situazione degli affidi di minori nella nostra Sassari – dichiara Ginesu - per assicurare la cittadinanza sulla corretta e cristallina gestione delle pratiche dei vari casi in corso e in passato affrontati su un arco di tempo degli ultimi cinque anni. Specifico che la mia interrogazione, trattando una così delicata materia, è vincolata ad ottenere una risposta scritta dalla quale poi nascerà un’analisi sulle modalità di affido, sulle statistiche di affidamento dei minori e sulle modalità ed eventuali criticità registrate dalla passata amministrazione e su quali siano gli aiuti economici attualmente erogati ai soggetti che accolgono i minori».Inoltre, prosegue nel suo intervento il capogruppo leghista, «si punta a conoscere quanti siano stati gli esiti positivi di rientro del minore nella famiglia di origine e se vi son stati controlli degli organi di competenza del Comune attivati negli ultimi cinque anni ed i relativi esiti» «La Lega-Sezione di Sassari, sempre #tralagente – si legge in una nota proveniente dalla sezione locale - prosegue così la sua azione anche attraverso i rappresentanti espressi in organi istituzionali».Nella foto: il consigliere comunale Francesco Ginesu