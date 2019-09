Condividi | S.O. 11:20 Nessuna pubblicità ai residenti, scarsa cartellonistica e tanta confusione nel centro storico di Alghero dove dalla scorsa settimana è cambiata in modo sostanziale la viabilità ma in molti non rispettano i divieti Alghero: Centro in confusione, pedoni a rischio



ALGHERO - Divieti di transito. Cambi del senso di marcia e nuovi ingressi. E' la piccola rivoluzione operata per cause di forza maggiore nel centro storico di Alghero, con grande confusione per automobilisti, residenti e operatori commerciali autorizzati al transito, che sempre più spesso non rispettano i divieti e mettono a serio rischio i pedoni.



Nessuna pubblicità è infatti stata realizzata per informare sulle sostanziali modifiche alla viabilità, un fatto questo che sommato alla cartellonistica decisamente insufficiente (o totalmente assente, come nel caso di Porto Salve), genera evidente confusione. Chiusa definitivamente al traffico automobilistico parte di via Majorca (nella foto)



Chiuso da qualche giorno anche l'ultimo tratto di via Principe Umberto via Cavour per permettere lo spurgo delle reti fognarie.



Il Comando di Polizia locale di via Mazzini ha così deciso di aprire il doppio senso di marcia sull'unico ingresso al centro storico, quello di Porto Salve su Piazza Civica, estendendo la possibilità di transito in entrata fino all'intersezione con via Majorca (direzione Cattedrale). L'assenza di adeguata cartellonistica però, genera evidenti problemi con camion, trenini, carrozze e auto che rischiano sovente di intralciare i pedoni perfino nelle strade dove il transito sarebbe vietato.



Nella foto: via Majorca chiusa al traffico perchè pericolosa per le auto ma non per i pedoni Commenti ALGHERO - Divieti di transito. Cambi del senso di marcia e nuovi ingressi. E' la piccola rivoluzione operata per cause di forza maggiore nel centro storico di Alghero, con grande confusione per automobilisti, residenti e operatori commerciali autorizzati al transito, che sempre più spesso non rispettano i divieti e mettono a serio rischio i pedoni.Nessuna pubblicità è infatti stata realizzata per informare sulle sostanziali modifiche alla viabilità, un fatto questo che sommato alla cartellonistica decisamente insufficiente (o totalmente assente, come nel caso di Porto Salve), genera evidente confusione. Chiusa definitivamente al traffico automobilistico parte di a causa della pericolosità di un cornicione che qualche tempo fa aveva obbligato i Vigili del fuoco ad una messa in sicurezza provvisoria (la strada rimane comunque aperta ai pedoni).Chiuso da qualche giorno anche l'ultimo tratto di in seguito al crollo della volta al piano terra di una vecchia palazzina . Divieti che si sommano a quelli temporanei super permettere lo spurgo delle reti fognarie.Il Comando di Polizia locale di via Mazzini ha così deciso di aprire il doppio senso di marcia sull'unico ingresso al centro storico, quello disu Piazza Civica, estendendo la possibilità di transito in entrata fino all'intersezione con via Majorca (direzione Cattedrale). L'assenza di adeguata cartellonistica però, genera evidenti problemi con camion, trenini, carrozze e auto che rischiano sovente di intralciare i pedoni perfino nelle strade dove il transito sarebbe vietato.Nella foto: via Majorca chiusa al traffico perchè pericolosa per le auto ma non per i pedoni