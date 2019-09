Condividi | Red 9:01 Una paziente algherese denuncia una grave situazione logistica in cui versa l´Unità operativa di Ematologia delle Cliniche universitarie di Sassari, al sesto piano di Viale San Pietro 12: «nelle sale si accalcano, in attesa per ore, una moltitudine di malati gravissimi» «Ematologia, grave situazione alle Cliniche»



ALGHERO - «Vorrei segnalare la grave situazione logistica in cui versa l'Unità operativa di Ematologia delle Cliniche universitarie di Sassari, al sesto piano di Viale San Pietro 12». Inizia così la lettera giunta alla redazione del Quotidiano di Alghero da una paziente in cura nel Reparto sassarese, dove periodicamente si reca in Day hospital per terapie, analisi e visite.



«Nulla da obiettare sull’assistenza e sulla professionalità del personale medico-infermieristico – spiega la paziente - che si prodiga, in maniera encomiabile, alla cura dei pazienti, nonostante l’evidente insufficienza logistica delle sale in cui si accalcano, in attesa per ore, una moltitudine di malati gravissimi, spesso anziani ed in carrozzina, con parenti che li accompagnano. Questa promiscuità è quanto di peggio ci possa essere per un malato oncologico che ha difese immunitarie bassissime, se non assenti del tutto, quindi facilmente esposto ad infezioni di ogni genere, considerato che insiste un solo bagno, minuscolo e fatiscente, decisamente inadeguato soprattutto per i disabili».



