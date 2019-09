Condividi | A.B. 10:09 In occasione della Settimana europea dello sport, l´Informagiovani/Agenzia locale Eurodesk del Comune di Sassari organizza per martedì 24 e mercoledì 25 settembre, in Piazza Santa Caterina, lo “Smart up sport´s day” Lo sport in piazza con l´Informagiovani



SASSARI - In occasione della Settimana europea dello sport, l'Informagiovani/Agenzia locale Eurodesk del Comune di Sassari organizza per martedì 24 e mercoledì 25 settembre, in Piazza Santa Caterina, lo “Smart up sport's day”. L'evento sarà tutto incentrato sullo sport come elemento di benessere psico-fisico, occasione e strumento di aggregazione e partecipazione attiva per la collettività. Sarà presente una postazione dell’Informagiovani/Eurodesk per dare informazioni sulle attività dell'Informagiovani/Eurodesk.



Dal primo pomeriggio fino a sera inoltrata, si svolgeranno due tornei: martedì, in piazza, squadre composte da quattro giocatori ognuna si sfideranno in un torneo di calcio due contro due e tre contro tre, mentre mercoledì, le stesse squadre parteciperanno ad un torneo di basket tre contro tre. Come sempre, sono invitate le classi delle scuole superiori del territorio, che potranno partecipare sia in veste di giocatori, sia come visitatori degli stand presenti in piazza.



Ogni torneo avrà un vincitore ed un riconoscimento assegnato al miglior atleta; la premiazione si terrà venerdì 27 settembre, durante l'iniziativa “Informagiovani ritorna in piazza: Smart up!”. Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 23. È necessario collegarsi alla pagina Facebook dell'Informagiovani o al sito internet istituzionale del Comune di Sassari, dove sono pubblicati anche i regolamenti integrali. Il progetto è realizzato con il supporto del Servizio Comunicazione Urp della Presidenza della Regione autonoma della Sardegna-Coordinamento regionale dei punti locali Eurodesk.



Nella foto: una serata di Informagiovani