Condividi | Red 18:21 Ieri, all´Asinara, la Coldiretti Sardegna ha premiato i comici sassaresi Stefano e Michele Manca. Premio del Banco di Sardegna per l´Accademia olearia di Alghero della famiglia Fois Sardi di successo: premio per Pino e gli anticorpi



ALGHERO - «Sardi di successo per avercela fatta, per aver saputo reinterpretare a livello nazionale l’ironia e la sagacia di un’Isola che li ha eletti a rappresentanti dell’intero popolo sardo». E’ la motivazione del nuovo premio di Coldiretti Sardegna “Sardi di successo”, assegnato ieri (venerdì), all’Asinara, durante le finali regionale “Oscar green”, con la tessera ad honorem Coldiretti, ai fratelli Stefano e Michele Manca di Sassari, conosciuti dal grande pubblico come Pino e gli anticorpi.



I due fratelli hanno preso parte al dibattito sui sardi che ce la fanno, raccontando, tra il serio e le battute esilaranti che hanno divertito i duecento giovani agricoltori, la propria esperienza di vita. Nel corso della mattinata, è stato assegnato anche il premio del Banco di Sardegna, quest’anno andato alla Accademia olearia di Alghero.



L'Accademia della famiglia Fois è stata premiata, «perché è una azienda innovativa, che sta valorizzando qualitativamente l’olivicoltura sarda». A testimoniarlo, anche il fatto che certifica oltre il 60percento dell’olio Dop di Sardegna. A consegnare il premio nelle mani di Alessandro Fois è stata la capo area Nord del Banco di Sardegna Maria Antonietta Porcu.



Nella foto: Stefano e Michele Manca Commenti ALGHERO - «Sardi di successo per avercela fatta, per aver saputo reinterpretare a livello nazionale l’ironia e la sagacia di un’Isola che li ha eletti a rappresentanti dell’intero popolo sardo». E’ la motivazione del nuovo premio di Coldiretti Sardegna “Sardi di successo”, assegnato ieri (venerdì), all’Asinara, durante le finali regionale “Oscar green”, con la tessera ad honorem Coldiretti, ai fratelli Stefano e Michele Manca di Sassari, conosciuti dal grande pubblico come Pino e gli anticorpi.I due fratelli hanno preso parte al dibattito sui sardi che ce la fanno, raccontando, tra il serio e le battute esilaranti che hanno divertito i duecento giovani agricoltori, la propria esperienza di vita. Nel corso della mattinata, è stato assegnato anche il premio del Banco di Sardegna, quest’anno andato alla Accademia olearia di Alghero.L'Accademia della famiglia Fois è stata premiata, «perché è una azienda innovativa, che sta valorizzando qualitativamente l’olivicoltura sarda». A testimoniarlo, anche il fatto che certifica oltre il 60percento dell’olio Dop di Sardegna. A consegnare il premio nelle mani di Alessandro Fois è stata la capo area Nord del Banco di Sardegna Maria Antonietta Porcu.Nella foto: Stefano e Michele Manca