Onore a Fadda: inno alla vita al Quarter

Mercoledì sera, in Piazza del Lo Quarter, ad Alghero, l´associazione Cultura al femminile, in collaborazione con l´Ail di Sassari e la Fondazione Alghero, presentano l´evento di musica e parole "Inno alla vita. Serata in onore di Pierpaolo Fadda"



ALGHERO – Mercoledì 25 settembre, alle 18, in Piazza del Lo Quarter, ad Alghero, l'associazione Cultura al femminile, in collaborazione con l'Ail di Sassari e la Fondazione Alghero, presentano l'evento di musica e parole “Inno alla vita. Serata in onore di Pierpaolo Fadda”. Nel corso della serata, inserita nei festeggiamenti per il Patrono di Alghero San Michele, ci sarà la premiazione del vincitore del concorso per racconti dedicato a Fadda (giornalista, poeta e direttore della rivista “Antas”, precocemente scomparso a causa della leucemia) ed intitolato “Gli Anni '80: il decennio che ha generato il millennio”.



In programma anche uno spettacolo musicale in lingua sarda ed algherese. Interverranno Emma Fenu (scrittrice, studiosa di storia delle donne e presidente di Cultura al femminile), Marco Di Gangi (assessore comunale alla Cultura), Pier Bruno Cosso (scrittore e presidente della giuria del concorso letterario), Marilena Rimini Fiori (presidente di Ail Sassari) e Marisa Castellini (presidente dell'Università per le tre età).



Previste le esibizioni canore di Antonello Colledanchise, Silvia Sanna, Gian Mario Virdis, Anna Maria Puggioni ed Enzo Mugoni. L'ingresso alla manifestazione è libero.



Nella foto: la scrittrice Emma Fenu, presidente di Cultura al femminile