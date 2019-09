Condividi | Red 9:03 Al via oggi e fino a venerdì, negli spazi di Porto Conte ricerche, la terza edizione della scuola estiva “Designing cyber physical systems-Cps: from concepts to implementation”, organizzata dal Laboratorio Idea dell´Università degli studi di Sassari Uniss: via alla Summer school ad Alghero



ALGHERO – Anche quest'anno, il laboratorio Idea dell'Università degli studi di Sassari organizza la scuola estiva sul design e l'implementazione di “oggetti intelligenti” “Designing cyber physical systems-Cps: from concepts to implementation”, in programma negli spazi di Porto Conte Ricerche da oggi (lunedì) a venerdì 27 settembre. La Cps Summer school, giunta alla terza edizione e guidata dalla ricercatrice Francesca Palumbo dell'Università di Sassari, accoglierà una comunità internazionale di circa sessanta persone tra organizzatori, discenti e professori provenienti non solo da Università italiane, ma anche europee, americane e cinesi.



Tra i molteplici eventi formativi in programma, si segnalano due rilevanti “keynote” che avranno luogo il primo giorno della scuola: la relazione di Nikil Dutt (University of California - Irvine) e quella di Nuria de Lama, vicesegretario generale del Big data value association ed european program manager di Atos. Inoltre, sempre oggi, si terrà il Cps workshop, evento scientifico in cui un gruppo composto da undici studenti precedentemente selezionati avrà l'opportunità di presentare il proprio lavoro di ricerca.



