Musica: Claudia Crabuzza a Porto Torres

ALGHERO - Tra la serie degli “eventi collaterali” previsti per la 36esima edizione, il “Festival Voci d'Europa” presenterà domani, giovedì 26 settembre, alle 21, al “Centro commerciale I Granai” di Porto Torres, “Com un soldat-Live set”. É lo spettacolo musicale, ad ingresso libero, che vede sul palco l'algherese Claudia Crabuzza (voce e guitalele), Fabio Manconi (chitarra elettrica, fisarmonica e cori), Andrea Lubino (percussioni e cori) e Felice Carta( piano elettrico, basso elettrico e programmi).



