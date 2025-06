S.A. 20:49 Domenica Beppe Dettori al Teatro Civico di Sassari “Poni menti a me” è un progetto discografico in lingua Sassarese Turritano a tutela delle lingue minoritarie immaginato da Beppe Dettori in seno all’Associazione culturale musicale “Sa Perbeke”



SASSARI - “Poni menti a me” di Beppe Dettori arriva finalmente a Sassari, prossimo protagonista di una serata - domenica 22 giugno alle ore 19 - che oltre alla straordinaria voce dell'artista stintinese, oltre alla sua band e alla narrazione di Eugenio Cossu e Mario Lucio Marras, porterà sul palco ospiti come Denise Gueye, il gruppo Zeppara e Andrea Desole in attesa di possibili altre sorprese da ultimo minuto.



“Poni menti a me” è un progetto discografico in lingua Sassarese Turritano a tutela delle lingue minoritarie immaginato da Beppe Dettori in seno all’Associazione culturale musicale “Sa Perbeke”. Un album declinato in 4 concerti formato showcase programmati nei 4 Comuni del nord ovest della Sardegna - Porto Torres, Sassari, Stintino e Sorso - dove si parla Sassarese Turritano. L’album è composto da 17 brani di cui 15 in Sassarese Turritano, uno in bittese (“Bianca che nie”) e un’unica cover, in algherese (“Daspeltata serenata Tereseta”). I 4 concerti/showcase sono inseriti nel cartellone del festival “Animas - Radici e Futuro, Music Contest”. Prossimi appuntamenti il 27 giugno 2025 a Sorso negli spazi del Palazzo Baronale alle ore 19:30 e il 04 luglio 2025 a Stintino in largo Cala d’Oliva alle ore 21.



Nella foto: Beppe Dettori