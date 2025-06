Cor 14:01 Per JazzAlguer il il “Tommaso Perazzo Trio” Il prossimo 25 giugno, alle 19.00, il concerto del “Tommaso Perazzo Trio” che si esibirà all’Agriturismo I Vigneti, un’altra delle realtà enogastronomiche del territorio che hanno ospitato diverse date di questa prima parte di rassegna



ALGHERO - L’ottava edizione di JazzAlguer prosegue con il suo ricco programma. Il prossimo 25 giugno, alle 19.00, il concerto del “Tommaso Perazzo Trio” che si esibirà all’Agriturismo I Vigneti, un’altra delle realtà enogastronomiche del territorio che hanno ospitato diverse date di questa prima parte di rassegna.



Il Tommaso Perazzo Trio si è formato ad Amsterdam nel 2015 quando Tommaso Perazzo (piano), Kimon Karoutzos (contrabbasso) e Marcello Cardillo (batteria), si sono incontrati durante i loro studi presso il Conservatorio della città olandese. Una delle particolarità di questo progetto è lo spiccato interplay che si crea tra i musicisti i quali, partendo da composizioni originali o arrangiamenti di brani standard jazz, si lasciano trasportare dalla musica stessa e dall’energia del pubblico, diversa e unica in ogni concerto, per raggiungere momenti spesso inaspettati e sorprendenti. Questo concetto è legato anche al primo disco realizzato dalla band, “What’s Coming Next?”. Tutti e tre i musicisti del trio sono partiti dalla tradizione del jazz e del blues con ispirazioni come l’Oscar Peterson trio o i progetti di Gene Harris, Ray Brown e Monty Alexander.



In particolare il pianista, Tommaso Perazzo, cerca di sfruttare tutta la sonorità del pianoforte usando anche effetti sonori come la percussione delle corde, o inserendo talvolta piccoli oggetti all’interno dello strumento per ottenere nuove sfumature e atmosfere. Un altro appuntamento da non perdere e che promette di coinvolgere il pubblico che potrà godere di ottima musica in una location dalle atmosfere rilassanti.