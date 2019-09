video Condividi | M.F. 9:01 Grande folla nel weekend al Quarter, nel cuore della città di Alghero, per il concerto “Trent´anys 1989-2019 recordant Pino Piras”. La voce di Claudia Crabuzza, accompagnata da Pietro Ledda, incanta la piazza algherese. Sul Quotidiano di Alghero alcuni stralci del concerto Barabba e Crabuzza illuminano Sant Miquel



ALGHERO – Una piazza entusiasta ha assistito nel weekend al concerto di Claudia Crabuzza e Pietro Ledda, un successo oltre ogni previsione che ha raccolto a Lo Quarter la folla delle grandi occasioni. Grande soddisfazione per gli artisti e per l’Associazione Cabirol, che sostiene il progetto di riproposizione delle canzoni di Pino Piras a trent’anni dalla sua scomparsa, con il concerto “Trent'anys 1989-2019 recordant Pino Piras”.



Protagonista Crabuzza, da tempo lontana dai palcoscenici algheresi, che ha confermato la sua straordinaria qualità e conferma di essere una delle artiste più complete e più rappresentative della città. Con Ledda, ha dato vita ad uno spettacolo straordinario, che ha puntato più sulla tradizione, sulla vocalità, piuttosto che sulla perfezione. Il risultato è stato prorompente, nella migliore delle tradizioni che amava proprio Piras che, con voce e chitarra, riempiva le piazze. Stare sul palco per cantare, senza preoccupazioni per i dettagli, una formula che richiama al passato, ma che oggi risulta addirittura innovativa e di forte attrattiva.



Merito della voce di Claudia Crabuzza e dalla sua interpretazione autentica della canzone popolare algherese, e della “antica” capacità di Pietro Ledda. Un incontro generazionale graditissimo dal pubblico, che ieri ha riempito oltre ogni previsione la piazza de Lo Quarter. Segno di una mai sopita voglia di assistere alle rappresentazioni della canzone popolare, soprattutto quella di un autore amato come Pino Piras, segno anche di un amore per i contenuti piuttosto che per la forma. Lo spettacolo rientra nella programmazione dei festeggiamenti di Sant Miquel, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.



