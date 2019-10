Condividi | Red 11:19 Giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, il 66enne cantatutore milanese salirà sul palco del Poco loco per la rassegna “Non solo jazz 2019”, organizzata dall´associazione culturale Bayou club, in collaborazione con lo storico locale algherese Fabio Concato protagonista ad Alghero



ALGHERO - Quarto e quinto appuntamento con la rassegna “Non solo jazz”, organizzata dall'assoiazione culturale Bayou club, in collaborazione con il Poco loco club di Alghero. Due serate all'insegna della musica d'autore con una delle voci più conosciute del panorama italiano.. Fabio Concato infatti, nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante per le sue canzoni, narrando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità. Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, simili a foto, illustrazioni ed annotazioni in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia sia nell’immaginario, sia nella sensibilità del pubblico.



I due concerti si terranno sul palco dello storico locale algherese. Per ulteriori informazioni, prenotazioni cena e biglietti, si può telefonare al numero 079/983604. L’amore di Paolo Di Sabatino per le canzoni di Concato è poi la genesi di questo progetto, quando nel 2011 invita Fabio a partecipare al suo album “Voices”, non facendosi sfuggire l’occasione di proporgli di rivisitare una manciata di suoi successi e di vestirli con arrangiamenti e sonorità vicine al jazz acustico. Da allora, si alternano numerosi concerti, uno più emozionante dell’altro, che portano ad immortalare questo connubio artistico, trasferendo di fatto in uno studio di registrazione la magia che si rinnova ad ogni live.



«Gigi è mio padre. Lo dico per i molti che non lo sanno. Gigi mi ha avvicinato alla musica con divertimento e me l’ha fatta amare. Gigi ascoltava molto jazz (la sua musica preferita) insieme a quella brasiliana, meglio se suonata e cantata da Joao Gilberto: “…ascoltavo un signore che aveva una voce così”. Gigi non faceva il “musico” di professione, ma bastavano un paio di accordi sul piano o sulla chitarra per avvertirne subito la sensibilità e il talento che sarebbe stato bello condividere con tutti. Fabio sono io. Lo dico per i pochi (sigh) che non lo sanno! E per festeggiare i miei 40 anni di musica, scritta e cantata sempre con lo stesso amore e lo stesso piacere, ho deciso di farmi un regalo: reinterpretare in chiave jazzistica alcune mie canzoni con l’aiuto di un grande pianista con cui suono e collaboro da qualche anno e sempre più piacevolmente: Paolo Di Sabatino, che ha curato gli arrangiamenti e che voglio ringraziare per la passione e la delicatezza con le quali si è avvicinato al repertorio. E allo stesso modo ringrazio Marco Siniscalco e Glauco Di Sabatino», conclude Fabio Concato I due concerti si terranno nei locali dello storico locale algherese Poco Loco club, per info prenotazione cena e biglietti telefonare a numero 079/983604.



Nella foto: Fabio Concato Commenti ALGHERO - Quarto e quinto appuntamento con la rassegna “Non solo jazz”, organizzata dall'assoiazione culturale Bayou club, in collaborazione con il Poco loco club di Alghero. Due serate all'insegna della musica d'autore con una delle voci più conosciute del panorama italiano.. Fabio Concato infatti, nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante per le sue canzoni, narrando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità. Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, simili a foto, illustrazioni ed annotazioni in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia sia nell’immaginario, sia nella sensibilità del pubblico.I due concerti si terranno sul palco dello storico locale algherese. Per ulteriori informazioni, prenotazioni cena e biglietti, si può telefonare al numero 079/983604. L’amore di Paolo Di Sabatino per le canzoni di Concato è poi la genesi di questo progetto, quando nel 2011 invita Fabio a partecipare al suo album “Voices”, non facendosi sfuggire l’occasione di proporgli di rivisitare una manciata di suoi successi e di vestirli con arrangiamenti e sonorità vicine al jazz acustico. Da allora, si alternano numerosi concerti, uno più emozionante dell’altro, che portano ad immortalare questo connubio artistico, trasferendo di fatto in uno studio di registrazione la magia che si rinnova ad ogni live.«Gigi è mio padre. Lo dico per i molti che non lo sanno. Gigi mi ha avvicinato alla musica con divertimento e me l’ha fatta amare. Gigi ascoltava molto jazz (la sua musica preferita) insieme a quella brasiliana, meglio se suonata e cantata da Joao Gilberto: “…ascoltavo un signore che aveva una voce così”. Gigi non faceva il “musico” di professione, ma bastavano un paio di accordi sul piano o sulla chitarra per avvertirne subito la sensibilità e il talento che sarebbe stato bello condividere con tutti. Fabio sono io. Lo dico per i pochi (sigh) che non lo sanno! E per festeggiare i miei 40 anni di musica, scritta e cantata sempre con lo stesso amore e lo stesso piacere, ho deciso di farmi un regalo: reinterpretare in chiave jazzistica alcune mie canzoni con l’aiuto di un grande pianista con cui suono e collaboro da qualche anno e sempre più piacevolmente: Paolo Di Sabatino, che ha curato gli arrangiamenti e che voglio ringraziare per la passione e la delicatezza con le quali si è avvicinato al repertorio. E allo stesso modo ringrazio Marco Siniscalco e Glauco Di Sabatino», conclude Fabio Concato I due concerti si terranno nei locali dello storico locale algherese Poco Loco club, per info prenotazione cena e biglietti telefonare a numero 079/983604.Nella foto: Fabio Concato