Con un emendamento stralcio, la stessa Maggioranza ha cancellato il punto relativo ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'edificio in Viale della Resistenza, nell'ex Centro residenziale anziani, per realizzazione uffici comunali Ex Cra: passa risoluzione dell´Opposizione



ALGHERO - Nel corso del Consiglio comunale di Alghero che si è tenuto ieri (lunedì), si è dibattuto sull’aggiornamento del Piano triennale delle opere pubbliche



«Di fronte alla prospettiva, quindi, di tornare al passato – dichiarano i consiglieri di Opposizione – e il maturare di fitti passivi, abbiamo proposto una risoluzione che impegni il sindaco e la Giunta comunale alla ricerca di uffici già a disposizione del patrimonio comunale o, in alternativa, l’acquisto dell’eventuale immobile che verrà individuato per i Servizi sociali e l’intero Settore Qualità della vita, qualora sia necessario ricorrere alla ricerca nel libero mercato». A dichiararlo, compatti, sono i consiglieri comunali Raimondo Cacciotto e Ornella Piras (Futuro Comune), Gabriella Esposito, Pietro Sartore e Mario Bruno (Per Alghero), Roberto Ferrara e Graziano Porcu (Movimento 5 stelle), Mimmo Pirisi (Partito democratico) e Valdo Di Nolfo (Sinistra in Comune).



L'intento della risoluzione è quello di non vanificare, ed anzi dare continuità, al lavoro di razionalizzazione e riqualificazione portato avanti nella precedente consiliatura, riducendo al minimo le spese di locazione implementando l'utilizzo delle strutture di proprietà comunale per l'ubicazione dei servizi e degli uffici. Nel corso del dibattito, questa posizione è stata sposata anche da tutti i consiglieri di Maggioranza che, come sottolineato dall'Opposizione, «hanno dimostrato, con grande responsabilità, che il "bene comune" deve sempre prevalere sugli schieramenti politici.